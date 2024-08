Legendi Hajduka prijetili su arkanovci: 'Na mojoj glavi rupa i strelica - ovako ćeš završiti'

Hajduk je ispao iz Europe za ovu sezonu. Poraz od slovačkog Ružomberoka (0:1) na Poljudu još dugo neće biti izbrisan iz memorije navijača splitskog kluba. Očekivalo se da bi mnogostruko jači (barem papirnato), skuplji i igračkim imenima prošaraniji Hajduk lakoćom mogao proći šestoplasiranu momčad slovačkog prvenstva. No, to se nije dogodilo, momčad Gennara Gattusa u 180 minuta Ružomberoku nije zabila ni pogodak.

Ždrijeb bi, da je Hajduk prošao, odradio svoje, budući da je armenski Noah senzacionalno izbacio grčkog AEK-a iz natjecanja. Tako bi Splićani izbjegli lanjskog krvnika Dinama u Ligi prvaka te bi za protivnika opet imali nešto lakši klub. Međutim, od priče s Grcima neće biti ništa.

Hajduk je prošle sezone ispao od grčkog PAOK-a, također u 3. pretkolu istog natjecanja. Zato smo se podsjetili intervjua našeg Željka Jankovića s Tončijem Gabrićem, nekadašnjim vratarom Hajduka, ali i te grčke momčadi.

– Ćiro me je doveo dolje. Skupa smo bili ondje godinu dana. Sjećam se svega. Sada mi, ovako na prvu, na pamet pada jedan derbi s Olympiacosom kada su nas zasuli kamenjem. Sletjeli smo na aerodrom, čuvalo nas je milijun policajaca. Ćiro i ja sjedili smo u autobusu na prvom, odnosno, drugom sjedalu. U jednom je trenutku kamen rabio naš prozor. Kad je staklo počelo pucati, ja sam se bacio ispod sjedala, a Ćiro je već bio dolje. Gleda me i kaže: "Sine, pa gdje smo mi to došli... - rekao nam je Gabrić i dodao:

- Mogao bih vam sada pripovijedati sat vremena. Jedna od tih priča je i ona kada su mi 1993. godine na automobilu splitskih registarskih oznaka ostavili prijetnju. Jedno jutro mi je na parkingu, na prednjem vjetrobranskom staklu, osvanuo poster hrvatske reprezentacije u kojoj sam i ja bio, na kojemu je na mojoj glavi bila rupa i strelica, uz prijetnju: "Ustašo, ovako ćeš završiti..." U to doba Arkan je slao svoje vojnike na odmor u taj dio Grčke. Taj incident bio je jedan od razloga zbog kojih sam otišao iz Grčke – prisjetio se Tonći Gabrić.

