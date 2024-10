Legendarni vatreni otkrio: 'Trener Monaca mi je prijatelj, karta belot i psuje na hrvatskom'

Kad je Dinamo doznao suparnike u Ligi prvaka, naš bivši reprezentativac sa stotinu nastup te bivši igrač Dinama, Milana i Monaca veselio se kad su ti njegovi klubovi izvučeni za sučeljavanje u novom formatu Lige prvaka. U srijedu plavima dolazi Monaco, klub u kojem je Dario nakon Intera i Milana odigrao 30 utakmica prije negoli se vratio u Dinamo.

– U ovom novom formatu Lige prvaka moraš “pogoditi” neki od svojih klubova, mene raduje kad igraju moji bivši klubovi i danas mislim da ždrijeb nije loš, Dinamo može uzeti šest do devet bodova, a držim da bi devet bilo dovoljno za ulazak u drugi krug Lige prvaka. No sada treba nekoga iznenaditi, zna se da je Monaco favorit, ali Dinamo igra kod kuće i može napraviti iznenađenje, nadati se da oni neće imati svoj dan, zna se da Monaco i ostali suparnici imaju i teška prvenstvo – kazao nam je Dario Šimić.

Monaco može svakoga dobiti

Dobili su Barcelonu na startu Lige prvaka, je li vas to iznenadilo?

– Iznenadilo me iako Barcelona sad ima puno mladih igrača, dobila je i crveni karton, no Monaco je stvarno dobar i može svakoga dobiti. Bio sam tamo prije nekoliko mjeseci na treningu, njihov trener Ady Hütter mi je prijatelj i volim otići pogledati pokoji trening raznih momčadi. Hütter je sjajan, eto, voli kartati belot, igrao je s Nikolom Jurčevićem u Salzburgu, a zna i psovati na hrvatskom, kao da je poluhrvat, kao da nije pravi Austrijanac – smije se Šimić.

Kad smo vidjeli suparnike, bio je dojam da bi se moglo upravo protiv Monaca do nekih bodova, no sada tu baš i ne bi trebalo biti prevelikog optimizma?

– Ma uvijek treba biti optimist, ali treba biti i objektivan, nakon svega se vidi da nam je teško u Ligi prvaka. Bilo je u Dinamu u posljednje vrijeme jako puno promjena, sad je došao Bjelica, ali mislim da današnja momčad plavih nije kao ona od prije pet godina koju je Bjelica imao. Trebat će vremena da dođemo na tu nekadašnju razinu, pa promijenila se i vlast u klubu, treba novim ljudima vremena da sve “pohvataju”. Zdravko Mamić vodio je Dinamo od 1992. i trebalo mu je puno godina da se Dinamo ozbiljno podigne – kaže Šimić, koji nam je prenio svoje dojmove o viđenom u Monacu:

– Puno se toga i u tom klubu promijenilo od vremena kada sam tamo igrao (od 2008. do 2010. godine, nap. a.), imaju i nove terene, “skinuli” su cijelu stijenu da bi dobili još terena, uzeli su trenera koji njeguje njemački nogomet, s europskim iskustvom i zapaženim rezultatima, s njim igraju vrlo energičan i okomit nogomet, imaju puno baš moćnih igrača, ali i neke vrsne tehničare. Uostalom, u teškoj francuskoj ligi bili su u vrhu prošle godine, a i sad su.

Jeste li bili šokirani 2:9 porazom Dinama od Bayerna?

– U svakom slučaju nisam očekivao takav poraz, ali Bayern je stvarno moćan, a trener Kompany vrlo je ozbiljan tip i to se osjeti u njihovoj igri. Ipak, malo je previše devet golova bez obzira na to što je to Bayern, zapali smo u nekakvu crnu rupu. No poštujem sve što je Jakirović napravio, bio sam u klubu u to vrijeme i znam da mu je bilo teško kod promjene vlasti, a uzeo je duplu krunu i ušao u Ligu prvaka. Ali ovo je bilo loše i zna se da trener prvi plati “ceh”.

Bjelica je logično rješenje

Nakon poraza od Hajduka i Bayerna Dinamo je smijenio Jakirovića i doveo Bjelicu, je li to dobro rješenje?

– Bjelica je najlogičnije rješenje, pozna Dinamo, a Dinamo zna što od njega može očekivati – ozbiljnost, disciplinu, trener je koji ima autoritet iako mislim da će mu biti teže nego u prvom mandatu.

Bjelica je dobro krenuo s 5:1 protiv Lokomotive, no dobro je Dinamo krenuo i s Jakirovićem protiv slabijih, pa onda stradao, stoga je pitanje koliko je utakmica s Lokomotivom mjerilo.

– Ne mora i može biti mjerilo, pa izgubili smo od Slavena Belupa, tako da je svaka utakmica određeno mjerilo, a dobar start novog trenera svakako je dobar i za Bjelicu i za Dinamo.

Idete na utakmicu?

– Doći ću, zapravo pokušat ću jer imam još neke obveze, pa ne znam hoću li stići.

Kako je Roku u Kortrijku, nije se baš naigrao?

– Sad je igrao 58 minuta i zadovoljan je i sretan, bori se i radi, skuplja iskustvo, polako se vraća nakon svega, a i nije lako jer klub se bori za ostanak, ali to mu je novo iskustvo i uči – zaključio je Dario Šimić.

