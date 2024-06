Legendarni vatreni vjerojatno se oprašta od reprezentacije. Bećar u srcu, uvijek je bio čovjek iz naroda

Domagoj Vida u travnju je napunio 35 godina, a ovih je dana iza sebe ostavio svoje sedmo veliko nogometno natjecanje. Ali već drugo zaredom na kojem nije upisao ni minute nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Doduše, na ovogodišnjem Europskom prvenstvu se ozlijedio na treningu pa tako nije mogao ni biti u konkurenciji za barem jednu utakmicu. Na Svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje je Hrvatska osvojila broncu, nije odigrao ni minute i već je to bila naznaka da na njegove usluge na mjestu stopera Zlatko Dalić zapravo više ne računa. Pojavili su se neki novi, mlađi stoperi poput Pongračića, Šutala, Erlića, Gvardiola, Ćalete Cara... I zato je vrlo izgledno da Vidu više nećemo gledati u kockastom dresu.

Debitirao 2010. u Osijeku

Domagoj je u reprezentaciji već punih 14 godina i vjerojatno je mu ovaj Euro i oproštajni od reprezentacije. Tako će se pridružiti većini igrača one sjajne generacije koja je u Rusiji 2018. godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. Podsjetimo se, iz te generacije oprostili su se Šubašić, Ćorluka, Lovren, Vrsaljko, Rakitić, Badelj i Mandžukić. Modrić i Vida mogli bi biti prvi u redu za novi "Time to say goodbye" kako bi zapjevali Andrea Bocelli i Sarah Brightman.

Domagoj Vida debitirao je za reprezentaciju 23. svibnja 2010. godine, u prijateljskoj utakmici protiv Walesa u Osijeku kada smo pobijedili s 2:0. Prethodno je igrao za Hrvatsku u mlađim selekcijama U-19, U-20 i U-21. Prvo veliko natjecanje bilo mu je Europsko prvenstvo u Francuskoj 2016. godine kada smo ispali u osmini finala Europskog prvenstva protiv Portugala. Vida je od četiri odigrao tri utakmice u prvoj postavi – protiv Turske, Češke i Portugala dok nije bio u sastavu protiv Španjolske. Na tom EP-u igrao je na mjestu stopera u tandemu s Vedranom Ćorlukom. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bio je starter u svim utakmicama i na kraju došao do finala gdje smo izgubili od Francuske. Na odgođenom Europskom prvenstvu 2020. godine opet je član prve postave. Ovoga puta igra na mjestu stopera u paru s Ćaleta-Carom i Lovrenom. Hrvatska je prošla prvi krug i onda ispala u osmini finala od Španjolske.

Domagoj je nogometne gene naslijedio od oca Rudike koji je bio jedan od boljih napadača HNL-a. Otac mu je u karijeri igrao samo za dva slavonska kluba – Osijek i Belišće. Igrajući za Belišće u Prvoj HNL, Rudika je u sezoni 1993./94. bio treći najbolji strijelac lige. Postigao je 26 pogodaka, tri manje od Gorana Vlaovića, te jedna manje od Igora Cvitanovića. Domagoj je svoju nogometnu karijeru počeo u Jedinstvu iz Donjeg Miholjca da bi ubrzo prešao u pomladak Osijeka. U Gradskom vrtu debitirao je za prvu momčad Osijeka. Pomalo iznenađujuće odjeknuo je njegov transfer u Bayer iz Leverkusena. No, tamo se Vida zadržao jako malo i vratio u Hrvatsku, potpisavši za Dinamo. Nakon zagrebačkog Dinama igrao je za kijevski, potom za turski Beşiktaş, a danas je član grčkog AEK-a.

Vida je u pravom smislu riječi bio bećar. Uvijek je bio raspoložen za atmosferu, pogotovo u svlačionici. Sada kada u zadnje vrijeme nije bio u kadru za prvu postavu, bio je najveći navijač s klupe. Nikad on nije skrivao tu svoju bećarsku stranu, a ni pivo mu nije stran pojam. Vjerojatno je jedini čovjek na svijetu koji je limenku piva platio 100.000 eura. Mnogi od vas znaju tu priču, ali da vas podsjetimo. Dinamo je putovao na kup utakmicu kod niželigaša Vrsara u Poreč, a iz nekog razloga Domagoj je pomislio da bi baš bilo fora otvoriti pivo u autobusu. Tadašnji trener Ante Čačić odmah je zaustavio autobus i izbacio Vidu iz njega usred Vukovarske ulice u Zagrebu! Dogodilo se to dakle na samom početku putovanja. Vida je na toj pogreški očito naučio lekciju pa nakon toga više nije bilo sličnih incidenata. No više je puta u njegovu slučaju opet pivo bilo u prvom planu, ali ga je upotrijebio za zalijevanje. Prvo izbornika Dalića nakon remija u Grčkoj kojim su izborili Svjetsko prvenstvo, potom Rakitića nakon pobjede nad Islandom na SP-u u Rusiji. Uostalom, kada su ga jednom prilikom pitali koje bi tri stvari nosi na pusti otok, bez razmišljanja je ispalio – djevojku, loptu i – pivo.

Sin David obožava Luku

Nije tajna da najviše voli doći u rodni Donji Miholjac.

– Kad god sam slobodan, volim doći u Donji Miholjac, među svoje ljude. Čovjek sam iz naroda, najljepše mi je doma, i tu se najljepše odmaram – rekao je jednom prigodom Domagoj.

Domagoj je u sretnom braku s Ivanom. Zajedno smo do 2012. godine, a ljubav je planula u jednom noćnom izlasku. Dvije godine poslije Ivana, tada prezimena Gugić, ponijela je titulu Kraljice Hrvatske. Pred oltar su stali u lipnju 2016. godine u Umagu kada su u vezi bili četiri godine, a godinu prije kao kruna ljubavi stigao je sinčić David.

– Mali stalno priča o nogometu. Ljevak je, tuče lijevom i obožava Luku i Mandžu – istaknuo je Vida.

