Kustić o novom stadionu: Vjerujem u premijera i Vladu, a ušlo je i u proračun

Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, koji boravi s našom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu u Dohi osvrnuo se na vječnu temu - hoće li Hrvatska dobiti novi (nacionalni) stadion.

- Što se tiče samog stadiona mi smo to već više puta naglasili i dalje ćemo se držati toga da je nacionalni stadion tamo gdje ćemo moći imati uvjete da igra hrvatska reprezentacija. Vjerujem da će se poboljšati i da će se krenuti u izgradnju novog stadiona i u rekonstrukciju postojećih. Vjerujem u premijera i Vladu i to su sami najavili i koliko znamo ušlo je i u proračun, ali naravno i u čelnike lokalnih samouprava i gradonačelnika grada Zagreba i vjerujem da ćemo smoći snage da napokon to napravimo - poručio je Kustić u razgovoru za RTL.

Sportske novosti pak doznaju da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, nakon pobjede nad Brazilom, nazvao Kustića te mu čestitao na pobjedi, a HNS-ov čelnik samo mu je poručio 'Hoćemo stadion' i gurnuo mobitel u ruke Luki Modriću.

Kako isti izvor piše, kapetan reprezentacije je Tomaševiću rekao kako hrvatski nogomet treba i zaslužuje pravi stadion na što mu je Tomašević obećao da će tako biti. Da će učiniti sve da bude napravljen.