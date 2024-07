Skandal u Španjolskoj! Zabio je za pobjedu Španjolske, danas ga nazvali 'izdajnikom'

Junak Španjolske u finalnoj utakmici Europskog prvenstva u Njemačkoj bio je Mikel Oyarzabal. U igru je ušao u 68. minuti umjesto Alvara Morate, a 18 minuta kasnije zabio je gol za konačnih 2:1. Tako kasni pogodak zapečatio je sudbinu engleske momčadi koja je ponovo ostala bez trofeja, a Španjolskoj je donio njihov četvrti naslov prvaka Europe.

Zbog pobjede Španjolske dakako nisu bili sretni Englezi, ali zanimljivo je i da ovakvim ishodom nisu oduševljeni bili niti u Baskiji. Kulturno, jezično i na druge načine jedinstvena regija Španjolske se već dugo bori za vlastitu nezavisnost i prvo na vlastitu državu. Velik broj ne ne podržava vladu Španjolske niti reprezentaciju.

Dan nakon finalne utakmice nepoznate su osobe na fasadi zgrade u Elorriju, gradu u Baskiji gdje živi majka strijelca odlučujućeg pogotka, izvjesile transparent s porukom za Oyarzabala, ali i njegovog suigrača iz Real Sociedada Mikaela Merina. "Ne igranju za Španjolsku", stajalo je na transparentu uz baskijsku zastavu i prekriženu španjolsku zastavu. Na transparentu su bila i njihova imena te znak precrtane svastike. Oba igrača nazvana su "izdajnicima".

Pobjeda je izazvala mnoge reakcije i u političkim krugovima u Baskiji. ''To nije moja reprezentacija, to nije moj kralj i nije moja himna. Neki ljudi misle da smo antišpanjolski raspoloženi, ali ono što želim učiniti je natjerati ljude da razmisle o tome da baskijski igrači ne mogu igrati za Španjolsku jer Španjolska to pravo uskraćuje nama Baskima", rekao je glavni koordinator baskijske lijevo-nacionalističke stranke EH Bildu, Arnaldo Otegi. Kazao je kako je ljubitelj nogometa, ali finale nije želio gledati jer ga u toj utakmici nitko nije predstavljao.

