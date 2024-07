Ova je poruka dirnula mnoge: Toni Kroos objavom na Instagramu pokazao koliko je velik

Nakon utakmice sa Španjolskom od nogometa se oprostio jedan od najboljih igrača ove generacije Toni Kroos. Legenda Real Madrida i Njemačke reprezentacije u karijeri je osvojio 6 Liga prvaka, čime je zajedno s Lukom Modrićem, Danielom Carvajalom i Nachom Fernadézom rekorder, osvojio je i Svjetsko prvenstvo 2014. Prvak Njemačke je bio tri puta, Španjolske četiri puta, a u karijeri je sveukupno osvojio 34 trofeja.

U mirovinu odlazi nakon 120 minuta protiv Španjolske u svom 114 nastupu za Elf, na svom vrhuncu. Nakon utakmice putem svog Instagram profila poslao je poruku koju prenosimo u cijelosti.

- 29. rujna 2023. zazvonio mi je telefon. Pozivatelj: Julian Nagelsmann. Molba: povratak u reprezentaciju. Prva misao u glavi: Nisam glup! Prva misao u mom srcu: j*** ga! Kao što znamo, srce je odlučilo.

Moja prva misao jutros 6. srpnja 2024.: Drago mi je što sam to učinio. Unatoč svoj tuzi i praznini nakon posljednjeg zvižduka jučer. U momčadi sam uvijek vidio više nego što su pokazali posljednjih godina. Ali nisam očekivao da je moguće u tako kratkom vremenu imati stvarno realne šanse osvojiti naslov i ponovno biti u rangu s najboljima! Zato sam jako ponosan na ono što je ovaj tim postigao! I to opet može biti slučaj za cijelu Njemačku. Posebno hvala vama vani koji ste ovo domaće Europsko prvenstvo učinili posebnim. Vidjeli smo vas, doživjeli i osjetili! Na osobnoj razini, želio bih vam zahvaliti na zaista posebnoj toplini i privrženosti tijekom posljednjih nekoliko tjedana. To je bilo vrlo posebno. I na kraju molba: Sad kad je Njemačka vratila svoje najdraže dijete: ne puštajte ga! Put ove ekipe se nastavlja. I stvarno pomaže ako stojite uz nju čak iu lošim fazama! Jer u jedno vas uvjeravam: ovo je skupina sjajnih ljudi koji daju sve od sebe da budu uspješni!

Njemačka je opet nešto!!! 🖤❤️💛