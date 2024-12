Krasić nakon šumadijskog rock and rolla u Zagrebu: Nismo postojali, bili smo premekani, ne znam što se dogodilo

U utakmici 14. kola ABA lige košarkaši Cibone suočili su sa surovom istinom. U ovom sastavu definitivno nisu dobri da bi ostali u prvoj diviziji regionalne lige. Dokazali su im to košarkaši gostujućeg čačanskog Borca, koji ništa nisu prepustili slučaju pa su čak donijeli i svoju vodu, pobijedivši s 89:62.

Doduše, nisu ni cibosi igrali baš u svojoj dvorani. I oni su gostovali jer se ova utakmica igrala u Dvorani Sutinska Vrela jer se u dvorani koju ovaj klub igra od 1987. igra mali nogomet. U nedostatku termina, zbog obnove Doma sportova, Cibona je "protjerana" u zapadno predgrađe jer je očito da ona ovom gradskom vodstvu više ne predstavlja što i prije.

No, da se ne lažemo, ne bi ovakva Cibona pobijedila čvrstu i kompaktnu momčad Borca niti u Košarkaškom centru Dražen Petrović. Zapravo, vukovi u ovom sastavu teško će osigurati ostanak u prvoj ABA ligi i ne poduzme li vodstvo kluba nešto igrački, Cibona bi po prvi put mogla "pasti razred".

U ovom dvoboju cibosi su održavali rezultatsku ravnotežu samo prvih šest minuta a kad je najviši igrač na terenu, 213 cm visoki Markus Lončar, već u osmoj minuti napravio treći prekršaj, domaćini su počeli gubiti i skok.

Nakon prvih deset minuta bilo je "minus 13" (16:29) a u 18. minuti domaćin je zaostajao 21 koš (26:47). I već tada je doista bilo sve jasno da čvrsti Čačani predvođeni sjajnim, prodornim, američkim razigravačem Baldwinom (21 koš, 12 asista), tipom igrača kakav bi Ciboni jako dobro došao, kući idu pjevajući. A kod gostiju istaknuo se i krilni igrač Pavle Nikolić (20 koševa).

Štoviše, u posljednjoj četvrtini prednost gostiju iznosila je više puta i 28 koševa razlike a na "jubilarnih" 30 povisio je upravo najbolji igrač utakmice Baldwin (53:83).

Vidjevši da tu izgleda za preokret nema, Cibonin trener Bariša Krasić pustio je trojicu najmlađih da igraju što više. A među njima trojicom (Katanović, Skorić, Bart), u svoje 23 i pol minute, najviše je pružio Luka Skorić (14 koševa uz šut iz igre od 75 posto, tri skoka, dvije osvojene lopte). Zapravo, uz kapetana Radovčića (16 koševa), Skorić je bio i jedini dvoznamenkasti cibos.

I dok se tijekom utakmice moglo čuti "heja, heja cibosi" nakon susreta su se čuli zvižduci a Cibonini igrači su parket napustili pognutih glava. No, nije im toliko za zamjeriti jer neznamo koliko ova momčad i može bolje. Istina jest, nije ovih "minus 25" realna razlika u kvaliteti ovih sastava no ovaj tim zagrebačkog kluba teško da može značajno bolje. No, tako ne misli i Cibonin trener Bariša Krasić:

- Mi i Borac smo momčadi sličnih kvaliteta no oni su izgledali puno bolje. Zapravo, mi nismo postojali. Cijela momčad je bila izvan ritma. Bili smo premekani,. Teško mi je pronaći razlog jer na treninzima je bilo drugačije. Je li to bilo zbog važnosti utakmice, je li to bila neka psihološka blokada to ne znam.

Zar Krasić doista misli da Cibona u ovom sastavu, bez pojačanja, može izboriti ostanak u ABA ligi?

- Ovi igrači imaju kvalitetu, bez obzira na to što neki nemaj dovoljno iskustva, oni moraju izgledati bolje. To je bila samo jedna utakmica i mi se moramo resetirati jer nas već 30. prosinca čeka utakmica domaćeg prvenstva sa Šibenkom.

Ne tako davno je Lepa Brena u Zagrebu pjevala "Čačak, Čačak, šumadijski rock and roll" a nakon što su njegovi igrači na parketu Sutinskih vrela otplesali "šumadijski rock and roll", Borčev trener Saša Ocokoljić, trljao je ruke nakon:

- Dobro smo se spremili za ovu utakmicu i ovo je za nas velika pobjeda jer smo bili u seriji od šest poraza.

A da bi Ciboni nanijeli šesti poraz u nizu, Čačani su činili ovo:

- Mijenjali smo obrane, a najviše smo dobili iz preuzimanja u obrani od igre dva na dva što nam je donijelo i dosta lakih koševa. s obzirom na to da u posljednje dvije utakmice nismo imali visoke postotke šuta, Cibona je pokušala sa zonom, no ovaj put nas je šut poslužio. Osim toga, Cibonu smo i nadskakali a imali smo i dobar protok lopte o čemu govore i naše 22 asistencije.

Ono što je po Cibonu vrlo nepovoljno jest da joj u ABA ligi slijede tri gostovanja (Spartak, Zadar, SC Derby) pa domaća utakmica s euroligašem Partizanom te gostujući dvoboj s Krkom.

A da Split nije na Gripama pobijedio posljednjeplasirani Mornar (87:73), Cibona bi u 2025. godinu ušla kao posljednjeplasirana. A ovako je sa skorom 2-12 još uvijek za jednu pobjedu ispred spomenutog crnogorskog kluba koji ima samo jednu pobjedu (1-13).