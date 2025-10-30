Kipi u svlačionici Dinama! Kovačević gubi momčad? Pola igrača je nezadovoljno

Kriza igre u Dinamu nije nikakva novost, tijekom ove sezone bilo je više loših nego dobrih izdanja plavih, iako su rezultati uglavnom bili dobri, zapravo u Europi vrhunski. Bili su solidni u HNL-u, ipak je Dinamo držao prvo mjesto iako je kiksao protiv Gorice i Lokomotive, dvaput u Maksimiru. Ali, igra skrivača iza rezultata završila je porazom od Vukovara u Vinkovcima. Pustimo na stranu loš teren po kojem plavi valjda ne znaju igrati, ali je nevjerojatan bio izgled igrača Dinama. Toliko anemično, bezidejno, bez nekakvih rješenja, bez plana B i takvoj aljkavoj momčadi nije bilo moguće izbjeći poraz koji je po prikazanom mogao biti i teži od samo 0:1.

Više od te loše igre zabrinjava govor tijela igrača Marija Kovačevića. Trener je uveo sedam novih igrača u odnosu na utakmicu s Malmöom, a kako su mu oni to vratili? Bezvoljnom šetnjom Vinkovcima i za to su zaslužili svaku kritiku. No, kritike još kako idu i na račun trenera, on je taj koji mora prepoznati u kakvoj mu je formi koji igrač, on mora znati tko mu je nezadovoljan i tko bi mogao odigrati nezainteresiranu utakmicu. Kad je takvih previše na terenu onda je loše izdanje neminovnost, a poraz samo sljednik takve igre.

Više smo puta pisali da je u svlačionici Dinama puno nezadovoljnih igrača, dio njih je na pripremama i na početku sezone držao startne pozicije, da nas je netko probudio u tri sata ujutro bez dvojbe bi izrecitirali početnu postavu. No, to se počelo mijenjati i oni koji su izgubili pozicije svakako su nezadovoljni, jasno da nije sretan Villar koji je doveden za tri milijuna eura, da je potpuno nezadovoljan Vidović koji je došao iz Bayerna kao i Perez-Vinlöf... O nezadovoljstvu Mudražije i Solde ne treba ni govoriti, oni uopće ne igraju, onih par minuta koje su dobili u sezoni ne trena ni računati.

Sad je očito nezadovoljan i Beljo, bio je dosad stalni starter, dobro je i zabijao, a onda dođe u svoje Vinkovce, pred svoju obitelj i prijatelje, a prednost dobije Kulenović. Nije nam jasan takav potez Kovačevića, ako je negdje Beljo trebao igrati onda je to na 'njegovom' stadion u Vinkovcima. I kad je ulazio u igru vidjelo se razočaranje na njegovom licu. Kovačević je nepotrebno dobio nezadovoljstvo još jednog igrača, morao je plavi trener biti mudriji.

Dinamu slijedi Rijeka, a onda Celta Vigo, dvije jako važne utakmice koje mogu usmjeriti sezonu. Koliko je Kovačević jak u svlačionici vidjet ćemo već u subotu na Dan mrtvih, novi neuspjeh poljuljao bi i njegovu zasad čvrstu stolicu, ali doista je teško 'prokljuviti' koliko će ga igrači već u tom susretu s Rijekom pratiti kad ih je pola nezadovoljno. Navodno je bilo o svemu riječi, i na vrhu kluba, s trenerom, navodno su i igrači međusobno razgovarali i ako je tako, onda je to dobro, valjda govori da im je stalo. Ali, rezultati će biti vidljivi na terenu, već u subotu kad se ponovno može krenuti u dobrom smjeru, ali ne bude li tako, onda će kriza biti još dublja, a potresi očekivani.