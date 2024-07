Kapetan Šarić porukom iz Grčke oduševit će navijače: 'I prošlo ljeto je bilo tako pa smo pobijedili'

Baš kao i lani, i ovog ljeta hrvatski košarkaši igrat će u finalu turnira koji vode prema Olimpijskim igrama. Lani je to bio finale olimpijskih pretkvalifikacija u Istanbulu, a ove godine će to biti finale završnih kvalifikacija za nastup na Olimpijskim igrama koje se igraju u Ateni. I ovaj put, kao i lani, u Turskoj, igrat će protiv domaćina. A za to su se naši izborili rudarskom pobjedom nad Dominikanskom Republikom (80:77, 37:32). A bio je to dvoj trilerske završnice koji kida živce i koji truje misli sa onima "pa nećemo valjda opet kući pokisnuli".

Srećom, to se neće dogoditi jer već ovo je uspjeh a pobjeda nad Grčkom i odlazak na Olimpijske igre bila bi prilična senzacija. Da će u utakmici s Dominikancima po Hrvate biti čupavo moglo se naslutiti u prvih 18 minuta. Gubili su naši 6:12 a najveće naše vodstvo bilo je "plus 8" ostvarenih u posljednjoj minuti prvog dijela (37:29). A tu prednost izborila je petorka Kapusta, Mateo Drežnjak, Hezonja, Šarić i Zubac kojeg je na šest i pol minuta sasvim solidno zamijenio Branković.

Kao već po nekom pravilu, naš najbolji pojedinac u prvom poluvremenu bio je naš NBA centar Ivica Zubac koji je upisao 13 koševa potvrdivši tako da se isplati spuštati loptu na njega. Po prikazanom u prvom dijelu vidjelo se da će najvažnije biti zaustaviti krilo Duartea (10 koševa) te prodorne braniče Feliza (9 koševa) i Montera (3 koša). A to nam niti u nastavku nije polazilo za rukom. Doduše, kad smo s Hezonjinom dvicom poveli sa 50:40 činilo se da imamo formulu no tada su Dominikanci pojačali pritisak na našim vanjskim igračima i to im je, u razdoblju od četiri minute, donijelo izjednačenje (53:53).

Premda je do tog časa Hezonja imao šut iz igre 4-11, činilo se da se bez njegovih ubačaja ova utakmica teško može dobiti. I na kraju se i pokazalo da je Mario bio taj koji je s crte za slobodna bacanja, šest sekundi prije kraja, postigao presudne koševe. Prije toga je dva bacanja pogodio i Šarić a nakon njega je zakucao Mateo Drežnjak na Hezonjino dodavanje pa se 35 sekundi prije kraja, kod 78:71, činilo da je sve riješeno.

Nažalost, 14 sekundi kasnije Pena zabija tricu a Smith, udvojen na centru, gubi loptu. Nakon toga Smith čini prekršaj na šutu za tricu i Montero, sedam sekundi prije kraja, pogađa sva tri bacanja za 78:77. Kod 80:77, Dominikanci su imali tricaški pokušaj za produžetak. Premda su Šarić i Mateo Drežnjak dobro zatvorili Duartea njegova je lopta udarila u ploču i umalo ušla.

- Odigrali smo lošu utakmicu koju smo dobili glavom i to mi je najdraže od svega danas - kazao je Hezonja koji nam je priznao da nije zadovoljan sa svojim šuterskim rangom (4-12) unatoč kojem je zabio 12 koševa.

Dva više ubacio je kapetan Dario Šarić a dvoznamenkast je bio još i Smith (14 koševa) koji ističe da se ne boji pune dvorane.

- I prošlo ljeto smo igrali s domaćinom, pred punom dvoranom, pa smo pobijedili. Mi smo naviknuli na tu vrstu pritiska.

A da to kaže sugerirao mu je izbornik Josip Sesar koji je kazao:

- Igrali smo dobru obranu u prvom poluvremenu, u drugom smo pali sa snagom. U prvom dijelu smo igrali pametan napad ali smo promašili 10 otvorenih trica. Naših "plus 10" nismo znali kapitalizirati pa su nas suparnici stigli a tada su nam se neki igrači zakiselili. No, ovakve utakmice su se prije znale gubiti a ja se nadam da smo mi s ovim promijenili tu karmu i da ćemo ubuduće i kada odigramo brljavo i malo lošije uspjevati dobiti utakmice protiv ovakvih suparnika.

Na pitanje kako igrati protiv Grčke i kako se braniti od Giannisa Antetokunmpa, hrvatski izbornik se malo i našalio:

- Protiv Giannisa ćemo se koristiti svim dozvoljenim sredstvima. Ući ćemo hrabro kao u svaki susret bez obzira što je Grčka domaćin i što ima devet euroligaških igrača te dva iz Eurokupa.

Najviše koševa Dominikancima je utrpao centar Ivica Zubac (25 koševa, 9 skokova) koji se pokazao dobitnom formulom u svim utakmicama ovog turnira.

- Čeka nas sada u finalu puna dvorana i treba uživati u toj utakmici. Znam da nas čeka i fizička utakmica. Jednu pobjedu smo daleko od Pariza, nismo favoriti ali pokušat ćemo sve. Igrat ćemo našu igru. Nama je jedna od prednosti spuštati dolje loptu ali to nije jedina naša prednosti. Šarić može dolje igrati, može i Hezi a ja ću u reketu dati sve od sebe.

A imat će Zubac posla i s Antetokounmpom koji sve češće igra i na petici.

- To je težak igrač za čuvati, moramo uzimati što bolje šuteve u napadu da nam ne trče u leđa. Ne smijemo gubiti lopte, ako se to i dogodi treba izgraditi zid kako Giannis ne bi vidio rupe kroz koje bi mogao proći do obruča. Pokušat ćemo igrati pet na pet, pomagati sa igrača s kojih to možemo. A možemo mi igrati bolje od ovoga što smo pokazali protiv Dominikane.