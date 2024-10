Kapetan Osijeka: 'Ne cijeni nas se dovoljno. Svi samo čekaju neku lošu situaciju'

Nakon turbulentnog početka sezone, Osijek je konačno ušao u dobru formu. Upisali su četiri pobjede u posljednjih pet prvenstvenih utakmica. U nedjelju ih pak čeka veliki test jer će se u 16.00 sati na Maksimiru suočiti s Dinamom. Prvaci su prethodno upisali neuvjerljivu pobjedu protiv Varaždina (0:1) te remi protiv Istre (2:2), no ovog su tjedna oduševili svladavši Red Bull Salzburg u Ligi prvaka. Tako će uz dodatnu motivaciju dočekati svoje slavonske rivale. Uoči utakmice se na situaciju u klubu osvrnuo kapetan Vedran Jugović.

"Odigrao sam 270 utakmica za Osijek. To je puno i za odgledati, a kamoli za odigrati. Za nekog tko je tu rođen i tko voli ovaj klub, malo me nekad naš cjelokupni mentalitet boli. Boli me jer mislim da nismo dovoljno cijenjeni u hrvatskoj sportskoj javnosti", rekao je Jugović pa dodao:

"Imamo najljepši stadion i jedino nas se za to cijeni. Čini mi se kao da jako puno ljudi jedva čeka da je nama loše i da jako puno ljudi unutar nas, nazovi-navijača Osijeka, samo čeka lošiju situaciju. Smeta me to jer dajemo povoda drugima da o nama pričaju u podrugljivom kontekstu."

"Da se ne lažemo, nismo nikad imali tretman ni kod sudaca ni kod sportske javnosti. Doslovno, nekad izgleda kao da je komentatorima žao kada mi zabijemo gol. Žao mi je što ovako govorim, ali ovo je iz srca jer volim ovaj klub. Smeta me kad mi to dodatno potenciramo, ali ne treba raditi dramu od toga. Trebamo si pomagati", zaključio je kapetan.