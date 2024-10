Jeličić nahvalio novu zvijezdu Osijeka: Finije igra od Miereza, a inteligencija i dodir su mu nevjerojatni

U analizi utakmica osmoga kola Hrvatske nogometne lige komentator Maxsporta Joško Jeličić istaknuo je igrača Osijeka Arnela Jakupovića. Uspoređujući ga s donedavnim napadačem kluba, Ramonom Mierezom, ustvrdio je kako je Jakupović "finiji i školovaniji igrač" od Argentinca. Jakupović se iskazao u pobjedi Osijeka protiv Varaždina (2:1) zabivši oba kola za svoj klub. Ovo su ujedno njegovi prvi zgodici za klub s obale Drave.

Prvi je pogodak postigao već u 16. minuti susreta kada je iz slobodnog udarca s 30-ak metara pogodio pod samu prečku gola Varaždinaca. Pet minuta kasnije još jednom se upisao uz strijelce, ovoga puta uz asistenciju talentiranog Antona Matkovića. Jakupović je izvrsnim prvim dodirom gurnuo loptu i sam izbio pred vratara protivničke momčadi, a zatim lijevom nogom poslao loptu kraj njega za osjetno vodstvo koje je klub zadržao sve do gola Luke Mamića u 89. minuti.

"Centralni napadač, osim što je zadužen za golove, mora sam razmišljati o svojim suigračima. Na primjeru Jakupovića… Dugo nisam vidio... On je puno finiji i školovaniji igrač od Miereza, koji je agresivac, skok-igrač, lider. Njegove linije kretanja, njegova nogometna inteligencija. Nisam ga prije gledao", rekao je Jeličić pa zaključio:

"Ako ide lopta od Pušića, traži asistenciju za gol. Ako ide po boku, tražiš centaršut. Ako ide lopta od stopera, dolaziš pomoći. Napadač svaki put mora razmišljati što može očekivati od svog suigrača. Zato me je Jakupović kupio. Tek je došao i vrlo brzo je sve shvatio, on to osjeća. Ima primanje lopte, prvi dodir nevjerojatan."

Osijek je, doima se, uspješno nadvladao početnu krize koja ih je još donedavno okovala za dno prvenstvene ljestvice. S nizom od tri prvenstvene pobjede protiv Slaven Belupa (1:0), Lokomotive (1:0) i Varaždina sada su na šestome mjestu tablice s 10 bodova. Jedan više ima Šibenik koji je odigrao neriješeno s Istrom 1961, a dva manje ima Gorica koja je u ovome kolu svladala Slaven Belupo. U devetom će se kolu Osijek susresti sa Šibenikom i pokušati se uspeti još više na tablici.

