Jeličić bez dlake na jeziku: 'Kalinić? Bolje šutjeti i biti smatran glupim nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju'

Joško Jeličić je u emisiji Studio HNL na MaxSportu komentirao loše rezultate hrvatskih klubova u europskim natjecanjima i analizirao situaciju u klubovima poput Rijeke i Hajduka. Istaknuo je da "narativ o rastu kvalitete HNL-a" nije stvaran te da bi hrvatski nogomet bio u puno lošijoj poziciji da nije Dinama. "Gubimo korak s ozbiljnim nogometnom. Da nema Dinama, naš koeficijent bi bio bitno lošiji. Bojim se i za budućnost hrvatske reprezentacije", poručio je Jeličić.

Dodao je da bi eventualni uspjesi Dinama i Rijeke u europskim natjecanjima samo privremeno popravili situaciju te smatra da bi klubovi trebali sjesti i pronaći rješenje. "Je li to smanjenje broja ovakvih stranaca, je li to vraćanje B momčadi, je li to možda da imamo više strpljenja s trenerima", rekao je Jeličić pa krenuo komentirati klub po klub.

Za Osijek je kritizirao sportskog direktora zbog lošeg upravljanja momčadi, posebno u ključnim trenucima sezone. "Bilo mi je fascinantno vidjeti igrače Osijeka prilikom pucanja penala, većina njih se u životu nije poljubila niti obrijala. Tu je vidljivo koliko je sportski direktor imao problema u stvaranju momčadi, moraju imati širinu", poručio je. Dodao je, ipak, da njemu "Osijek izgleda dobro", bez obzira na ispadanje.

Što se tiče Rijeke, Jeličić je kritizirao odluku o smjeni trenera Željka Sopića, smatrajući da je taj potez uzdrmao svlačionicu. Povukao je paralelu s prošlogodišnjom situacijom s Sergejem Jakirovićem. "Sjetimo se slučaja s Jakirom prošle sezone, želiš da treneri budu lojalni, a s druge strane gurneš čovjeka niz stepenice, bez razloga. Sopa nije dozvolio neke stvari, to je uzrok svega toga. Nema on što govoriti Jakiru, u nogometu više nema romantike, ja poštujem svakog tko gleda svoje."

VEZANI ČLANCI:

Za Hajduk je istaknuo da su problemi koji se reflektiraju na terenu posljedica dugogodišnjih unutarnjih problema. Kritizirao je Nadzorni odbor zbog prevelikih ovlasti i izbjegavanja odgovornosti. "Sve upućuje na socijalizam, svi bi uživali benefite, a ne bi uzimali odgovornost."

Također je kritizirao sportskog direktora Nikolu Kalinića zbog loše komunikacije i nedostatka svijesti o vlastitoj odgovornosti, što je, prema Jeličiću, dodatno pogoršalo situaciju u klubu. "On je u intervjuu pokazao da nije dobar za tu poziciju. Poslao je jasnu poruku igračima - vi niste za Hajduk, kao što i nisu, međutim to je jako loša komunikacija, ali on to ne smije reći. Zbog konteksta svlačionice i tih 120 tisuća pretplatnika", kazao je. "Citirat ću Abrahama Lincolna: 'Bolje šutjeti i biti smatran glupim nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju'", dodao je još za sportskog direktora Hajduka.

VEZANI ČLANCI:

Osvrnuo se potom iznova na Nadzorni odbor: "Ako je proces svake godine isti, 13 godina imaš kružni tok i svake godine moraš nešto mijenjati. Po meni Nadzorni odbor ne smije imati takve ovlasti. Tko tu ti ljudi? Ne preuzimaju odgovornost, a utječu. Te stvari treba mijenjati."

FOTO Ovo je popis najskupljih igrača HNL-a! Jedan igrač je pomeo svu konkurenciju