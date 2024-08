Kultni klub iz Italije dovodi Pukštasa? Insajder objavio da su počeli pregovori s Hajdukom

Hajduk se suočava s financijskim izazovima, što je dovelo do odluke o prodaji igrača, kazali su iz Kluba. Jedan od glavnih kandidata za transfer je Rokas Pukštas, sjajni mladi vezni igrač koji je prije dvije godine debitirao za prvu ekipu i ubrzo postao jedan od njenih najvažnijih igrača. Za Hajduk je nastupio 65 puta i zabio 11 golova.

Prema informacijama koje je na X-u, bivšem Twitteru, objavio insider Nicolo Schira, Parma je pokazala interes za 19-godišnjeg američkog veznjaka. "Parma je počela pregovore s Hajdukom oko Rokasa Pukštasa, igrača rođenog 2004. godine", kratko je na X-u objavio Nicolo Schira.

Inače, vrijednost Pukštasa, prema Transfermarktu, procijenjena je na osam milijuna eura, no Hajduk se nada da bi eventualna ponuda mogla doseći i 10 milijuna eura. Parma je nedavno ponovno stigla u Serie A nakon nekoliko godina provedenih u nižim ligama te se želi pojačati za novu sezonu. Morat će to učiniti do 30. kolovoza, do kada traje prijelazni rok u ligama Petice.

