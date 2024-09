Jakirović nije imao izbora, nema igrače kojima bi zatvorio utakmicu. Jednostavno, nije bilo pomoći

Bayern je sinoć postao prva momčad koja je zabila devet pogodaka u jednoj utakmici Lige prvaka. A Dinamo je zadnji put devet komada primio od Veleža 1980. godine. I taj je susret završio 9:2. Sinoćnja Bayernova izvedba, naspram Dinama, izgledala je - kao drugi sport...

- Podsjetila me ova utakmica na naš 2:6 poraz protiv Reala u Madridu. Iako je bilo zadnje kolo i bili smo rasterećeni. Ideja Sergeja Jakirovića bila je jasna s petoricom igrača u zadnjoj liniji. S tim da, kada lopta prođe na bok, Ogiwaru duplira Mmaee, Gabriela duplira Ristovski, a Theophile igra kao libero, dok su Rog i Mišić trebali zatvarati njihove 'osmice' koje su ulazile u taj prostor. No, Bayern je toliko brz i dobar u prebrojavanju da sve to Dinamovo dupliranje nije bilo dovoljno da zatvore sve prostore - počeo je Jerko Leko.

Bivši Dinamov veznjak naglašava jednu stvar.

- S Bayernom ne možeš igrati bez dva defenzivna vezna. Dinamo je protiv Hajduka potrošio Arijana Ademija i Jakirović nije imao ni izbora. Uz tek oporavljenog Josipa Mišića bio je Marko Rog koji nije klasični zadnji vezni. Dinamo ga ni nema, ne računamo li Pavića koji je igrao za juniore. Sjetila me ova utakmica na jednu moju dok sam bio u Monacu kada smo igrali protiv superdominantnog Lyona. U te četiri godine osvajali su prvenstvo uzastopce. Mi smo im se u Lyonu suprotstavili s četiri defenzivna vezna, svi koje smo imali u klubu. Zatvorili smo im prilaz golu i sredinu terena. Sveli smo ih na dva udarca prema golu, Juninhova iz slobodnjaka. Bayern je dimenzija više i Dinamu je bilo teško. Vidjelo se kada je Jakirović u drugom dijelu ostavio Mišića samog na zadnjem veznom i uveo ofenzivnijeg Luku Stojkovića. Šteta za onaj udarac Marka Pjace nije završio u mreži. Ne bi to ništa promijenilo, no dojam bi možda bio bolji. Izlaskom Roga, puno je prostora ostalo u sredini. Pa i Nevistić koji je čak i bio dobar, a primio je devet pogodaka. Nije ušlo sve što su šutnuli jer je bilo sigurno tridesetak udaraca.

>> Atmosfera u Munchenu

Dinamo će se sada okrenuti nečemu drugom?

- Naravno. Treba tražiti priliku protiv drugih momčadi. Gledao sam utakmicu Milana i Liverpoola. Talijani ipak nisu toliko dominantni, a Dinamo mora tražiti priliku protiv Slovana i Salzburga. Ružno ovo zvuči, najveći poraz u povijesti, no Bayern je u rangu najvećih europskih momčadi i favorit za osvajanje Lige prvaka. Ključan je bio nedovoljan broj defenzivnih veznih igrača. Dinamo je u prvih desetak minuta igrao užasno konfuzno. Tih pet igrača u liniji nekad su smetali jedan drugome, posebice ako nisu igrali u toj formaciji. S trenerske strane, igrač više u obrani ne mora nužno značiti i veću sigurnost. Ponekad donosi i pomutnju.

No, ne možeš izići protiv ovakvog Bayerna i lako prenijeti težište igre protiv ovakve momčadi?

- Ma to je jasno. Jasno mi je što je Jakir htio. Svaki njihov udarac sa 16 metara bio je kao jedanaesterac. Premoćni su i prebrzi za Dinamo.

Što se u ovakvim utakmicama događa u glavama igrača?

- Nakon što zabiješ za 3:2, pokušaš se ohrabriti. Imaš dojam da si ih ulovio, no znaš što će biti kada se oni opet 'zalaufaju'. To je momčad koja ima takvu kvalitetu da si može priuštiti petnaestak minuta slabijeg ritma, jer znaju da im suparnik ne može parirati. Da Dinamo zabije dva pogotka Slovanu ili RB Salzburgu, onda se možeš nadati preokretu. Moramo biti realni. Uvjeren sam da Dinamo nije prije nekoliko dana igrao protiv Hajduka i da je imao Ademija kojim bi Jakirović više zatvorio veznu liniju, možda bi bilo malo drugačije. Ne smijemo biti previše kritični ni prema Jakiroviću jer nema kadar kojim bi zatvorio utakmicu na kvalitetniji način. Dinamo ni s pet u liniji nije uspio spriječiti prebrojavanje. Jednostavno, nije bilo pomoći. Da je bilo više defenzivnih veznjaka, možda bi to prebrojavanje bilo teže. Realno, nismo ni mogli očekivati da će Dinamo uzeti bodove.

Koliko će Dinamu trebati da se vrati psihološki?

- Neće ovo imati negativan utjecaj. Oni će već u zrakoplovu zaboraviti poraz. Sjećam se kada smo izgubili protiv Reala, pa smo u prvenstvu nastavili gaziti.

Sljedeća Dinamova utakmica u Ligi prvaka je protiv vašeg bivšeg kluba Monaca.

- Baš sam se dogovarao vidjeti s nekim prijateljima iz Monaca. Ostao sam u dobrim odnosima s njima. Nadao sam se da će ta utakmica biti u Monacu da malo odem u goste i Dinamovcima pokažem tamo neke stvari. Ali pokušat ću ih navesti na krivi trag, dati im pogrešne informacije o Dinamu - šali se Leko.