Isplivao golemi skandal: Treneri optuženi da su zlostavljali sportašice, svjedočanstva su užasavajuća

Optužbe o nedoličnom ponašanju u trening centru u Stuttgartu, već su dovele do suspenzije dvojice trenera, pišu novine Stuttgarter Zeitung i Stuttgarter Nachrichten. Reagirali su i Njemački olimpijski sportski savez (DOSB) i ministarstvo kulture pokrajine Baden-Württemberg pozvavši na temeljitu istragu tvrdnji gimnastičarki o pritužbama u saveznoj bazi u Stuttgartu. Optužbe su "zabrinjavajuće", rekao je DOSB na zahtjev Njemačke tiskovne agencije dpa.

Bivša njemačka sportska zvijezda Tabea Alt objavila je na društvenim mrežama kako je tijekom svoje karijere bila žrtva "sustavnog fizičkog i psihičkog zlostavljanja" od strane trenera reprezentacije. Njezin glas popratile su i ostale sportašice koje su također otkrile svoje priče.

"Moje zdravlje je namjerno ugroženo nepoštivanjem liječničkih propisa i slanjem na natjecanja s višestrukim prijelomima. Ovo nije bio izoliran slučaj, radilo se i o poremećajima u prehrani, slijedili su kažnjavajući treninzi, morala sam piti tablete protiv bolova, prijetnje i ponižavanja su stalno na dnevnom redu. Danas znam da je to bilo sustavno fizičko i psihičko zlostavljanje," napisala je Alt.

"It is not an isolated case. Eating disorders, punishment training, painkillers, threats and humiliation were the order of the day."



Former German gymnast Tabea Alt has made serious accusations against the German Gymnastics Association and its coaches.



