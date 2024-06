Igor Miličić: U Fibinoj košarci jedan igrač ne može donijeti prednost kao u NBA ligi

Dvije večeri prije no što će večeras u Opatiji testirati Hrvatsku (18.30), muška košarkaška reprezentacija Poljske odigrala je svoju prvu pripremnu utakmicu za nastup na ovoljetnim olimpijskim kvalifikacijama. A selekcija Igora Miličića (48), hrvatskog stručnjaka, igrala je u gostima protiv Grčke, u istoj onoj dvorani Mira i prijateljstva u kojoj će za desetak dana hrvatska nacionalna vrsta pokušati izboriti olimpijsku vizu.

Miličićeva Poljska izgubila je tijesno (73:78) a poljskog izbornika smo zamolili da nam prokomentira hrvatskog suparnika koji je nastupio bez Sloukasa (koji je otpao), još neoporavljenog Giannisa Antetokounmpa te kapetana Papanikolaoua.

- Oni imaju visinu na svim pozicijama te jako agresivno igraju na igrača s loptom. Puno šutiraju trice i tako će biti, vjerojatno, dok Antetokounmpo ne počne igrati. A taj igrač je na terenu prava "babaroga" i kada smo prošli put igrali s njima nekad ga čak i sa tri igrača nismo mogli zaustaviti.

Unatoč tome, Igor će reći da se Luka Dončić ipak bolje snalazi u Fibinoj košarci nego Antetokounmpo.

- Luka je u tome bolji, tu nema dvojbi, mada je obojici lakše igrat u NBA ligi jer se tamo igra na širem terenu i s ponešto drugačijim pravilima.

U hrvatskom stožeru s nestrpljenjem se iščekuju vijest hoće li za našeg prvog suparnika na olimpijskom kvalifikacijskom turniru Dončić igrati ili ne. Jer, jedno je pripremati se za Sloveniju s Dončićem a drugo za suparnika bez ponajboljeg svjetskog košarkaša. Doduše, upravo je Miličić sa svojom Poljskom, u četvrtfinalu prošlog Eurobasketa, pokazao kako se Slovenija može nadjačati i kad ima Dončića u sastavu.

- Nadam se da ćemo ponovo imati priliku igrati s njima da pokažemo da to nije bila slučajnost. Ako se složi dobra taktika, bez obzira na to što onda drugdje mogu biti rupe, u europskoj košarci jedan igrač ne može donijeti prednost kao u NBA ligi.

Što se promijenilo u poljskoj košarci s onim četvrtim mjestom na posljednjem Eurobasketu?

- Puno više ljudi sada se za košarku zanima pa je više ljudi u dvoranama a pristigli su i novi sponzori. Osim toga, i više je djece krenulo u škole košarke i to je zamah kojeg bi trebalo multiplicirati.

A taj rezultat je podigao i vrijednost na trenerskoj tržnici, danas 48-godišnjem, Miličiću.

- Meni u Poljskoj ugled nije nešto narastao jer sam ga ondje s tri osvojena naslova prvaka države već imao i on ne može bitno ići gore. No, u Europi me to stavilo na mapu i gdje god išao, bilo na klupskoj ili reprezentativnoj razini, vidim da mi svi pokazuju solidan respekt.

Kada je trenerski izašao iz Poljske, u kojoj je dva naslova osvojio s Wloclawekom a jedan s Ostrowom, Igor je angažiran od Bešiktaša.

- Taj poznati turski klub preuzeo sam kada je imao skor 2-11 i jednom nogom bio u nižem rangu. Uspio sam da klub ostane u ligi i to je bilo vrhunsko iskustvo koje bih ponovio. To je klub koji ima 100 godina tradicije i nikad nije igrao u nižem rangu.

Nakon toga je preuzeo Napoli, još jedan klub u ostrašćenoj sredini, možda i strastvenijoj od one turske.

- Došao sam u Napulj u kojem se klub prati kao što su se nekad pratili Zadar ili Split. U Napulju je vruće na terenu, izvan terena, u gradu, u restoranima, ma svugdje. Tamo je doista velika energija, tamo su ljudi s dušom i jako mi je drago što smo napravili dobar rezultat.

Da, dobar rezultat!? Ma bio je to podvig jer Napoli je osvojio talijanski Kup pobijedivši u finalu euroligaša Milano.

- Bio je to, nakon 18 godina, prvi trofej kluba iz Napulja pa je nastala euforija u kojoj je gradonačelnik obećao da će se graditi nova dvorana kapaciteta između 10 i 15 tisuća gledatelja i ona bi trebala biti gotova do 2026. godine.

Kad su u pitanju temperamentni južnjaci onda ni uspješnima nije posve lako.

- Nakon osvajanja trofeja, u drugom dijelu sezone, bilo je za igrače i nas malo nesnosno. Sve u pozitivnom smislu, sve s osmjehom i s puno podrške no znalo se dogoditi da čovjek stane nasred ceste, napravi kolonu, da bi napravio selfie s nekima od nas.

Kako je živjeti podno Vezuva u gradu u kojem je izmišljena pizza i u čijoj okolici, kažu, rastu najsočnije rajčice na svijetu?

- Pizze su odlične a njihovi "Vesuvio pomodori" stvarno su fantastični. Vina su odlična, hrana je jako dobra, more je blizu, klima ugodna. Tko si ga zna složiti, društveni život može biti odličan.

U Igorovu slučaju, manjkavost je ta što je odvojen od obitelji. Supruga Barbara je s dvojicom sinova u Ulmu gdje se igrački razvijaju, a najstariji sin je američki sveučilištarac. A svi potomci su košarkaši.

- Igor ima 21 godinu i pozicija je 3-4, Zoran ima 17 i on je pozicija 1-2 a Teo ima 16 godina i on je razigravač. Svi su još u razvojnoj fazi tijela, nisu akceleranti.

Kako oni odrastaju tako se ja nadam da će supruga moći više vremena provoditi sa mnom.

A svi oni najviše zajedničkog vremena provode kada su u obiteljskoj kući u Rovinju.

- Kad smo ljeti u Rovinju radim s dečkima na individualnoj tehnici svaki dan i to po dva do dva i pol sata. I to po njihovoj želji, oni mene bude pa se ustajemo u sedam ujutro i treniramo dok još nije jako vruće.

A ne žali se niti najstariji među njima (Igor), 206 cm visoki krilni igrač, koji je sad već i seniorski reprezentativac koji je, u petak navečer protiv Grka, uknjižio 13 koševa i 12 skokova.

- Prošle godine je dobro odigrao olimpijske pretkvalifikacije i nametnuo se. Čak sam primao dosta negativnih komentara da ga premalo koristim. Ove sezone je imao odličnu sezonu na američkom koledžu u Charlotteu pa je prešao na University of Tennessee a ovog je proljeća čak bio i na probnim treninzima kod nekih NBA momčadi.

Je li to Miličić junior igrao manje zato što se Miličić senior (izbornik) pribojavao da mu ne bi netko prigovarao da forsira sina?

- Možda je i bilo tako. Ne bih volio da dobije neke minute nezasluženo. U tom odnosu trenera i igrača odnosno oca i sina ja ne vidim nikakvu razliku u odnosu na onaj moj ljetni režim rada kojeg s njima provodim već godinama. A ja sam i u tome prilično zahtjevan trener pa Igoru ni u reprezentaciji nije ništa strano i ne moramo ništa glumiti.

Koliko će pak od svojih igrača zahtijevati na opatijskom turniru?

- Igramo dan za danom i napravit ćemo koncept koji će simulirati utakmice koje na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Španjolskoj u podskupini igramo protiv Bahama i Finske. Protiv Hrvatske pokušat ćemo izvući neke situacije koje Hrvatska ima slične s Bahamima a sutradan protiv Brazila kao da igramo protiv Finske. Uz to, moramo vidjeti i koliko neki igrači mogu igrati dan za danom.

Kako mu se, na papiru, čini sastav Hrvatske?

- Hrvatska je prošlo ljeto u Istanbulu pokazala da je vrlo jaka reprezentacija kojoj treba samo malo da ode do zone medalje. Nisam toliko informiran da bih sada mogao filozofirati no znam da stručni stožer radi dobro a meni se čini da je zajedništvo ove momčadi veće nego prije.

Jesu li Hrvatska i Poljska dopale u teže kvalifikacijske turnire no što su preostala dva? Hrvatska ima pred sobom Sloveniju, Novi Zeland pa, eventualno, Grčku i Dominikansku republiku. Poljska u podskupini ima Bahame, s puno NBA igrača, te domaćina turnira Španjolsku.

- Mislim da su to dva najjača turnira no nemamo što plakati. Ždrijeb je takav kakav jest i s njim se i Hrvatska i mi trebamo uhvatiti u koštac te probati napraviti iznenađenje, malo čudo. Volio bih ostvariti svoj sportski san a to je doživjeti Olimpijske igre - kazao je Igor Miličić senior.