SLAB DRUGI LAUF

Domaći predstavnik šokirao u Finskoj, prva pobjeda za Brazil: Hrvati pokvarili plasmane

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Slalom
Roni Rekomaa/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.11.2025.
u 13:57

Priča dana je svakako domaći predstavnik, 22-godišnji Eduard Hallberg

Hrvatski skijaši Filip Zubčić i Samuel Kolega nisu dobro odradili druge vožnje slaloma u finskom Leviju. Zubčić je nakon prve vožnje držao 18. mjesto i nadao se kako bi u drugoj mogao izboriti plasman među 15 najboljih, dok je Kolega bio u odličnoj poziciji nakon prve vožnje, no nije to uspio iskoristiti.

Kolega je nakon prvog laufa dijelio 11. poziciju s Britancem Daveom Rydingom, a u drugoj vožnji kroz cilj je prošao kao sedmi s 99 stotinki slabijim vremenom od drugog Britanca Laurieja Taylora koji je utrku završio na odličnom četvrtom mjestu sa stotinkom zaostatka za pobjednikom Lucasom Pinheirom Braathenom koji je donio Brazilu prvu pobjedu u povijesti Svjetskog skijaškog kupa.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Hrvatski skijaši na kraju su zauzeli 18. (Zubčić) i  16, mjesto (Kolega) sa sekundom i 69 stotinki, odnosno sekundom i 60 stotinki slabijim vremenom od pobjednika. 

Priča dana je svakako domaći predstavnik, 22-godišnji Eduard Hallberg koji je u prvoj vožnji odlično iskoristio prednost domaćeg terena i u cilj stigao kao peti. U durgoj vožnji dodatno je popravio svoj plasman za još dva mjesta i donio Finskoj prvo postolje u Svjetskom kupu jos od 2006. i velikog Kale Palendera. Uz njega i Braathena na pobjedničkom postolju našao se i Francuz Clement Noel koji je završio drugi.

Ključne riječi
Skijanje Slalom Samuel Kolega Filip Zubčić

