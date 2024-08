Hrvatska se nada na idućim OI imati i odbojkaše. Odbojka na pijesku će biti prioritet

Frane Žanić, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza, došao je na Olimpijske igre u Pariz gdje je pogledao završne utakmice muškog i ženskog turnira, ali i neke druge sportove, poput vaterpola. Iskoristio je priliku da ondje odradi još nekoliko razgovara s predsjednicima ostalih nacionalnih saveza, a sve u korist Roka Sikirića koji se kandidira za mjesto predsjednika Europskog odbojkaškog saveza.

Obavio sam 30 razgovora

– U Parizu smo obavili tridesetak razgovora. Mislim da Roko ima dobre šanse da postane predsjednik CEV-a. Još nemamo dovoljan broj glasova, ali radimo na tome da ih osiguramo do skupštine CEV-a, koja je za 12 dana. U zadnjih 15 mjeseci jako sam se angažirao da naš čovjek postane čelnik Europskog odbojkaškog saveza i nadam se da će se taj trud na kraju isplatiti.

Hrvatska odbojka bila je do sada samo jednom prisutna na Olimpijskim igrama. Odbojkašice su igrale u Sydneyu 2000. godine kada su u četvrtfinalu izgubile od Kube (0:3) i na kraju završile na sedmom mjestu.

– Duboko sam uvjeren da nam se odbojkašice mogu plasirati za Igre u Los Angelesu. Napravili smo smjenu generacije, imamo odlične juniorke koje trenutno na Europskom prvenstvu igraju sjajno, imaju sve četiri pobjede u skupini i s Turskom i Belgijom bore se za polufinale. To je generacija koja je već bila peta na svjetskom juniorskom prvenstvu. Seniorske reprezentacije su nam trenutno u pogonu. Odbojkaši igraju kvalifikacije za EP protiv Izraela u Osijeku, te u gostima kod Estonije dok odbojkašice igraju s Rumunjskom u Osijeku, te idu u goste Kosovu.

Nakon mnogo godina nemamo više stranaca na klupi reprezentacije?

– Nikad nisam dijelio trenere na strance i domaće, već nastojim da nam reprezentaciju vode kvalitetni ljudi. Mislim da je pun pogodak što smo angažirali Juričića. koji je trenutno među top-deset najboljih muških trenera. i Arbutinu koji se nakon dugo vremena vratio u Hrvatsku iz inozemstva. Obojica za sada rade dobar posao, a uvjeren sam da će se muška reprezentacija, nakon 23 godine, plasirati na sljedeće Svjetsko prvenstvo – priča Žanić.

U siječnju ove godine izglasan vam je novi mandat za predsjednika Saveza.

– Prije svega, zahvalio bih se skupštinarima na povjerenju i cijelom timu koji je iza mene u ovih godinu dana. Mislim da nije bilo lagano. Zajedno smo uspjeli prebroditi gubitak našeg Ante Bakovića koji je napravio jako puno. Mislim da je najbitnije da ulažemo u mlađe dobne kategorije i njih postavimo na mapu svjetske i europske odbojke te od njih crpimo snagu i energiju za seniorsku kategoriju – rekao je Frane Žanić

Prošla je godina, ali prerana smrt Ante Bakovića duboko je ostavila traga u Savezu...

– Cijela ta situacija sve nas je duboko potresla, nitko to nije očekivao. Antu Bakovića kao čovjeka, lidera i šefa bit će vrlo, vrlo teško zamijeniti. On nije bio važan samo za hrvatsku odbojku, već i za kompletan hrvatski sport, ali i hrvatsku političku scenu u cjelini. Ante je bio veliki vizionar koji je uvijek bio korak ispred svih. Postavio sam si cilj, želim nastaviti njegovim putem, putem kojim smo on, direktorica Valentina Bifflin i ja kao skladan tim krenuli. S realizacijom svih projekata koje smo započeli nastavit ćemo i nadalje. Želim da imamo kontinuitet i stabilnost nacionalnih selekcija, jer bez uspjeha reprezentacija, vidljivost hrvatskog sporta ne postoji. Trenutno su juniorke četvrta reprezentacija Europe, kadetkinje su 7. u Europi..

Odbojka na pijesku prioritet

Odbojka na pijesku također hvata zamah?

– U planu je HOS-a da i odbojku na pijesku pokušamo podići na razinu dvoranske odbojke. Naravno to neće biti moguće bez partnera poput Hrvatske Lutrije i mislim da smo ovim putem pokazali izuzetan napredak u marketinškoj promociji i suradnji mladih sportašica i sportaša koji se bave odbojkom na pijesku. Nadam se da ćemo u budućnosti tu suradnju još unaprijediti te na obostrano zadovoljstvo napraviti korake koji su nužni da Hrvatska Lutrija dobije vidljivost u sportu i odbojci, a da i mi kao odbojkaški savez proširimo suradnju na odbojku na pijesku te pokušamo dovesti međunarodni turnir u Hrvatsku.