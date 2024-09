Hrvati ga ne vole, ali bio je jedan od najboljih igrača u povijesti reprezentativnog nogometa

Nogomet je danas oslabljen za jednog od najboljih nogometaša 21. stoljeća što se tiče reprezentacija. Francuski ofenzivac Antoine Griezmann (33) je objavio da se oprašta od francuske nogometne reprezentacije i tako iznenadio tamošnju, ali i svjetsku nogometnu javnost.

"Zatvaram ovo prekrasno poglavlje svoje karijere. Hvala na uspomenama. Nakon 10 nevjerojatnih godina, obilježenih izazovima, uspjesima i nezaboravnim trenucima, vrijeme je da okrenem stranicu i prepustim mjesto novoj generaciji. Nositi ovaj dres bila je čast i privilegija. Od ožujka 2014. pa do prošlog rujna imao sam priliku doživjeti nevjerojatne trenutke uz izuzetne suigrače. Dijelili smo pobjede koje će zauvijek ostati urezane u našim sjećanjima", poručio je Griezmann.

Koliko je Griezmann bio dobar u dresu Francuske je vrlo teško za staviti u riječi. Prvo ćemo početi s čistim postignućima, ali potom dodati i važan kontekst. Griezmann je za francusku reprezentaciju odigrao 137 utakmica, što ga stavlja na treće mjesto vječne ljestvice. Jedino su Hugo Lloris (145) i Lillian Thuram (142) odigrali više utakmica za Tricolore. Nadalje, Griezman je četvrti najbolji strijelac u povijesti francuske reprezentacije s 44 pogotka. Jedino su Olivier Giroud (57), Thierry Henry (51) i Kylian Mbappe (48) postigli više. Griezmann se nalazi na vrhu vječne ljestvice asistencija u povijesti francuske reprezentacije, s 38 asistencija na svojem kontu.

U deset godina tijekom kojih je Griezmann bio član reprezentacije, Francuska je prošla možda i svoj najuspješniji period u povijesti. Prvo su 2016. na Euru uzeli srebro, potom su na SP-u 2018. u Rusiji uzeli zlato, poslije toga su 2021. osvojili Ligu nacija, a na SP-u u Kataru su uzeli još jednu srebrnu medalju. Još k tome vrijedi dodati i plasman u polufinale na posljednjem Europskom prvenstvu ovog ljeta u Njemačkoj.

Ono što je najvažnije istaknuti u Griezmannovoj priči je činjenica da je on u svim tim postignućima vrlo vjerojatno bio najvažniji igrač ove selekcije. Zanimljivo, cijelu svoju karijeru u reprezentaciji je proveo pod istim izbornikom, Didierom Deschampom, no tijekom godina se njegova uloga prilično mijenjala.

Na Euru 2016. u Francuskoj je Griezmann bio glavni 'talisman', glavni strijelac momčadi, a u 4-4-2 formaciju je igrao kao špica u partnerstvu s Giroudom. Sa šest postignutih pogodaka i dvije asistencije u sedam utakmica je pružio učinak kakav se rijetko događa na europskoj smotri. Osim što je bio proglašen najboljim strijelcem, osvojio je i nagradu za najboljeg igrača turnira.

Dvije godine kasnije, na Mundijalu u Rusiji kojeg je Francuska i osvojila, Griezmann je ponovno bio ključan kotačić, no u dosta drukčijoj ulozi. Na tom turniru je Griezmann imao ulogu 'desetke' te je vrlo pametno u međulinijama povezivao veznjake Kantea i Pogbu te ofenzivne strijele Girouda i Mbappea. Hrvatska javnost će ga se, većinom negativno, sjećati po finalu tog prvenstva kad je u dvoboju protiv 'vatrenih' tijekom duela s Marcelom Brozovićem simulirao i dobio slobodan udarac, kojeg je sam izveo te 'asistirao' Mariju Mandžukiću za autogol, da bi kasnije iz kontroverznog penala i sam zabio gol te proslavom poručio hrvatskim navijačima da su 'luzeri'. Međutim, taj kontekst nam u objektivnom sagledavanju stvari ne bi smio zasjeniti koliko je Griezmann bio ključan u igri francuske reprezentacije tijekom ovog perioda i, jednostavno, koliko je dobar nogomet igrao. Bez njega bi Francuska u Rusiji bila osjetno slabija momčad.

Svoju najproduktivniju godinu u francuskom dresu Griezmann je imao 2021. kad je Francuska, poglavito zbog njegovih poteza, osvojila trofej u Ligi nacija, a potom je uslijedila još jedna njegova velika transformacija i prilagodba. Uoči svjetskog prvenstva u Katru 2022. Griezmann se povukao s pozicije ofenzivnog veznjaka na poziciju centralnog veznjaka, a Deschamps je preinačio formaciju u 4-3-3.

Griezmann je svojoj igri dodao pregršt defenzivnih elemenata te ih odradio na iznimno visokoj razini, a iz dosta dublje pozicije je i dalje bio fantastičan u kreaciji i probijanju protivničkih linija. Francusku je to dovelo do finala turnira gdje je ipak slavila Argentina, no Griezmann je uvelike pridonio još jednoj medalji s velikog natjecanja. Osvojio je nagradu za najboljeg asistenta turnira s tri asistencije, a prema mnogima je bio takozvani 'dark horse' za najboljeg igrača turnira budući da je za Francusku radio apsolutno sve na terenu, od jednog do drugog šesnaesterca, i to na zavidnoj razini.

Tri medalje na velikim natjecanjima za Francusku u glavnoj, ali svaki put u drukčijoj ulozi - to je ono što Antoinea Griezmanna čini posebnim igračem. Teško je, gotovo i nemoguće pronaći igrača koji je za svoju reprezentaciju napravio toliko puno, toliko uspješno, a posebno u tako različitim ulogama. Jedan od najinteligentnijih i najkreativnijih igrača današnjice više neće biti prisutan u dresu svoje reprezentacije, ali ćemo ga barem i dalje moći gledati u dresu madridskog Atletica, gdje je i dalje ključ i mozak igre momčadi Diega Simeonea.