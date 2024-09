Vatreni je u Hrvatsku došao kao ratni izbjeglica. Otac mu je tragično poginuo, a majka sama odgojila troje djece

Ante Budimir je novom sjajnom partijom ostavio Španjolsku i tamošnje obožavatelje nogometa bez daha. U posljednjem je kolu La Lige zabio dva gola snažnoj Barceloni te tako zapečatio prvi poraz katalonskog velikana u ovoj sezoni španjolskog prvenstva. Privi je pogodak zabio u 18. minuti, a u 72. jer realizirao penal te tako u okončao Barcine nade da će se ipak uspjeti vratiti u utakmicu. Hrvatski reprezentativac već dugo briljira u Španjolskoj, a važan je bio i za vatrene. Upravo je on prošle godine zabio gol koji je Hrvatsku odveo na Europsko prvenstvo. Trenutačno drži titulu drugog najboljeg strijelca Osasune u La Ligi s 47 golova. Bolji od njega je samo Sebino Andonegui sa 57 pogodaka, ali Budimir je pokazao kako tu brojku bez većih problema može doseći do posljednjeg kola aktualne sezone.

Koliko god njegova priča sada zvučala izvrsno, tijekom života je prošao mnoge teške trenutke pa čak i tragedije. U sadašnji je klub stigao prije četiri godine iz sunčane Mallorce. Najprije je bio na posudbi, a zatim ga je klub iz Pamplone otkupio uz odštetu od osam milijuna eura. Tijekom karijere igrao je za Inter iz Zaprešića i Lokomotivu, njemački St. Pauli te talijanski Crotone i Sampdoriju. "Put mi nije bio nimalo lagan, ali nikad nisam odustajao. Bilo je teško igrati po drugim ligama, ali bio sam uporan", rekao je Budimir u razgovoru za 24 sata.

Osobito je težak bio Budimirov put do Hrvatske, točnije Velike Gorice kamo je stigao jeoš kao dijete. Rođen je u Zenici, no njegova je obitelj iz sela Ozimica kraj Žepča. "Rat i sve okolnosti su utjecale na to da napustimo dom i 1992. dođemo u Veliku Goricu. Tata mi je poginuo u automobilskoj nesreći. Mama Janja je sa mnom i dvije sestre Irenom i Renatom došla u Turopolje. Mama se žrtvovala za nas, sve nam je omogućila. Sestre su blizanke, starije su godinu dana od mene. One imaju svoj privatni posao, zajedno rade. Obje su završile Ekonomski fakultet, zbog toga su i mene natjerale na fakultet. Ipak nije na prvome mjestu, tu su obitelj i nogomet", kazao je Budimir. Zanimljivo je da je njegova supruga Monika izbjeglica iz Vukovara, no upoznali su se u Turopolju. Par danas ima troje djece, a Ante se prisjetio kako su se upoznali: "Bilo je to kod kina, tamo se družili, ja sam je na biciklu vozio prema doma... Dugo smo zajedno, jako se dobro poznajemo i drago mi je da je uz mene. Razumijevanje u braku je potrebno."

Nogometom se počeo baviti sa sedam godina u Radniku iz Velike Gorice, bilo je to još 1998. kada je Hrvatska osvojila svjetsku broncu. Kazao je kako mu je nogomet oduvijek bio ljubav, ali trenirao je i rukomet tjedan dana nakon što ga je inspiriralo hrvatsko zlato u Portugalu 2003. godine. "S kvarta sam vidio stadion u Gorici i tako sam krenuo na treninge. Tamo sam bio do 16. godine. I onda sam otišao u Inter. Tamo sam igrao s Oršićem, dvije i pol godine smo kao klinci proveli na terenu i poznajemo se jako dobro. Išli smo na trenkače, tamo preko skele, došli bismo autima, i to nije bilo kakva skela nego na sajli ona. Znali smo se zavaliti da nas prebaci na drugu stranu pa onda autobusom na trening. To mi je ostalo u sjećanju", ispričao je Budimir u emisiji Roberta Knjaza uoči Svjetskog prvenstva u Katru.

Budimir je i vjernik. Nedjeljom ide na misu, a osobito mu je drag sveti Ante Padovanski. "Kad igramo doma organiziram se, mise su cijeli dan. Kada je gostovanje gledam gdje je najbliža crkva oko hotela i to je to. Uvijek se nađe slobodno", otkrio je Budimir. Treba napomenuti da je u međuvremenu upisao Ekonomski fakultet, no još uvijek nije siguran što mu slijedi nakon igračke karijere. Uživa u trenutku, kaže Budimir, a budućnost ostavlja za vrijeme kada stigne.

