Hrvat u Danskoj: Plačem u sebi, neopisivo mi je teško, neugodno su me iznenadili

Nisu su svi Hrvati širom Danske ili u Kopenhagenu i njegovoj okolici danas sretnici koji će uživo gledati svoje idole na Parkenu u utakmici sa Španjolcima.

Njih nekoliko tisuća natiskat će se na tribinama danskoga hrama nogometa, neki će utakmicu pratiti ili u fan zoni na videozidu na Ofelijinu trgu u Kopenhagenu, a neki – iz naslonjača. Dubravko Šošić, 46-godišnji Hrvat iz Doboja, koji je u Dansku došao kao izbjeglica još 1993. godine, veliki je navijač hrvatske reprezentacije. Mnogo puta uživo je gledao svoje ljubimce, među ostalim i na londonskom Wembleyu, a na Parkenu danas najvjerojatnije neće biti.

– Plačem u sebi, neopisivo mi je teško jer nisam uspio nabaviti ulaznicu. Posebno mi je teško zbog 14-godišnjega sina koji se toliko veselio kad je čuo da Hrvatska dolazi igrati u Kopenhagen – govori nam Šošić i nastavlja:

Prijatelj s Karlom Bartolecom

– Neugodno su me iznenadile cijene ulaznica za tu utakmicu. Najjeftinija u slobodnoj prodaji stoji 1500 kuna, dakle, putovanje do Kopenhagena, od kojega smo udaljeni 150 kilometara, boravak, plus ulaznice za sina i mene koštalo bi me pet tisuća kuna. Još uvijek razmišljam da dođem do stadiona i pokušam nabaviti karte. Ili samo da se prošećem po gradu i osjetim atmosferu.

Foto: Privatna arhiva

Dubravko Šošić s obitelji živi u gradu Nykobing Falsteru. Zaposlenik je butika s muškom konfekcijom, supruga Dina je laborantica zaposlena u tamošnjoj bolnici.

– Plaće su u Danskoj tabu-tema. Ja nemam što skrivati: moja prosječna mjesečna plaća je oko 25.000 kuna bruto, odbijte od toga 40 posto poreza. Supruga i ja ne živimo luksuzno, rekao bih normalno, kao jedna prosječna obitelj. Otplaćujemo kredit za kuću, svake godine možemo si priuštiti ljetovanje u Hrvatskoj, kojemu se svi toliko veselimo – ističe Šošić koji Pulu doživljava kao svoj drugi dom. Veliki je ljubitelj nogometa i hrvatskih sportaša, napose nogometaša. Prati sve lige, klubove, igrače, posebno naše dečke u Danskoj, kojih nema puno. Jedan od njih je Karlo Bartolec.

– Pratio sam Bartoleca još dok je igrao u Hrvatskoj pa mi je bilo jako drago kada je došao u Dansku, prvo u Nordsjaelland, a potom u FC Kopenhagen. Tada sam mu se javio putem Instagrama te ponudio pomoć u prilagodbi, jeziku, što god. I Karlo mi se ljubazno javio, ubrzo smo se upoznali i sad smo prijatelji. U svakodnevnom smo kontaktu. On je zapravo jedini nogometaš koji mi se uopće javio. Ne zamjeram. Ja se ne namećem, tu sam samo da pomognem našim ljudima – ističe Šošić koji se nada da će Karlo preko svoga kluba FCK možda uspjeti nabaviti ulaznice.

Jedva čeka ljetovanje u Puli

Razgovarali smo u nedjelju ujutro, oko 11 sati. U to vrijeme Dubravko je još bio pod dojmom vijesti koju je pročitao u praskozorje.

– Ustao sam u 4 sata i pošao u ribolov. Kako radim stresan posao, u ribolovu se opuštam, pronalazim svoj mir. A onda u četiri ujutro pročitam kako Perišić ima koronavirus, kakav peh! Baš mi je žao...

Bilo bi vam lakše kada bi Bartolec bio u reprezentaciji?

– Karlo je po svojoj kvaliteti to zaslužio, kada je bio u reprezentaciji, pokazao je da mu je tamo mjesto. Međutim, situacija se promijenila, Karlo više ne igra toliko u FC Kopenhagenu, što je sigurno utjecalo na to da nije više reprezentativac – kaže Šošić uz dodatak kako jedva čeka ljetovanje u Puli u srpnju, jutarnje kave na suncu i svoje omiljeno štivo – Večernji list. U papirnatoj formi.

POGLEDAJTE VIDEO: Zamjena za Perišića