Hrvat koji je s Bayernom igrao finale za VL: Naravno da navijam za Dinamo, neće se Nijemci ljutiti

Javio nam se Ivica Olić u pripremi za utakmicu Bayerna i Dinama. Naravno, naš legendarni napadač taj susret neće propustiti. Uostalom, igraju njegova dva bivša kluba, gledat će ih iz lože u Allianz Areni.

– Drago mi je bilo kada su kuglice spojile Bayern i Dinamo. Bit će to lijep događaj na Allianz Areni, gdje će biti puno naših navijača. Sigurno da Dinamovim trenerima nije bilo ugodno nakon izvlačenja. Jer, ovdje su sada najbolje momčadi i nema loših protivnika – počeo je Olić.

Što Nijemci ovih dana govore o Dinamu?

Nijemci se zanimaju

– Dosta ih je zanimalo u kakvom je stanju Dinamo. Jako puno novinara me zvalo. Ne sumnjam da su u Bayernu skenirali svog protivnika. Znamo da je dosta Dinamovih nogometaša igralo u Njemačkoj, a ovdje sve zanima kako stvaramo takve igrače. Objasnio sam im da je većini hrvatskih klubova prodaja igrača glavni izvor prihoda. Nemaju drugi put jer većinom tako zatvaraju svoje budžete. Zato je dobro što je Dinamo izborio Ligu prvaka i nije bio prisiljen prodati svoje zvijezde poput Sučića ili Baturine.

Za Dinamo će vjerojatno najvažnije biti predstaviti se u što boljem svjetlu i da igra što opuštenije?

– Upravo to sam i ja kazao Nijemcima. Sve osim pobjede Bayerna bilo bi veliko iznenađenje. No volio bih vidjeti dobar i borben Dinamo te da se naši igrači pokažu na ovakvoj sceni. Bit će prekrasno ozračje na jednom od najljepših stadiona. Govorimo li o rezultatu, najvažnije će biti tih prvih dvadesetak minuta. Ako Dinamo uspije izdržati, bit će super. A kako utakmica bude prolazila, igrači će se osjećati sve bolje.

Kada govorimo o igračima koji bi se trebali predstaviti u najboljem svjetlu, tu prije svega mislite na Martina Baturinu?

– Naravno, pratit će svi Martina Baturinu i Petra Sučića, naše reprezentativce.

Kako vam izgleda Baturinin razvoj?

– Pratio sam ga stalno. No najugodnije me iznenadio kada je došao u reprezentaciju i tek tada sam shvatio o kakvom se potencijalu radi.

Kako izgledaju priče o Baturini u najvišim njemačkim nogometnim krugovima?

– Baš sam nedavno bio s prijateljem koji je sportski direktor Leipziga. Za Martina svi jako dobro znaju. Sigurno će ovo biti sezona u kojoj će potvrditi svoj velik potencijal i u Ligi prvaka.

Njemačka bi mu bila optimalna po stilu igre?

– Uvjeren sam da bi mogao igrati Bundesligu, u kojoj ima dosta prostora. Igra se atraktivan nogomet, ono što Martin voli. Gotovo svi klubovi igraju atraktivno. To bi za njega bila dobra liga, on voli tranziciju, a ovdje bi njegova tehnika i kontrola lopte sigurno došle do izražaja.

Kakva je vaša emocija uoči sraza Bayerna i Dinama?

– Volio bih da Dinamo napravi čudo i da uzme barem bod ili da pobijedi. Svaki Hrvat bi se radovao takvom ishodu. Jer, Bayern će kroz natjecanje sigurno skupiti dovoljno bodova. Navijat ću za Dinamo, iz Bayerna se sigurno neće ljutiti jer znaju da ja kao Hrvat samo mogu navijati za svoj klub. Pa i da se ljute, ne zanima me... Kao da me pitate za koga ću navijati kada igraju Hrvatska i Njemačka.

Jesu li vas pitali Nijemci za koga ćete navijati?

– Nisu me pitali jer znaju odgovor. No kazao sam im da bih bio sretan da Dinamo odigra dobro i da poslije utakmice govore kako su ih plavi ugodno iznenadili. Bio bih jako ponosan.

Ola je igrao puno velikih utakmica u karijeri, zabijao najvećim svjetskim momčadima, sigurno zna kako se igrač Dinama osjeća uoči ovakvih izazova?

– Najvažnija je priprema kroz tjedan. Dinamo je malo poremetila ta utakmica protiv Hajduka u kojoj su, s obzirom na stanje na Poljudu, već upisali tri boda. Bio im je to šok, koji što prije treba zaboraviti. Jer, osjeti li Bayern da niste pravi, on će vrlo brzo kazniti sve nedostatke. Date li im prostor, kaznit će vas. Eventualni dobar ulazak u utakmicu značio bi da će im samopouzdanje rasti, a to je u takvim trenucima najvažnije.

Krenuli ste samostalnim trenerskim vodama, sigurno i o tome razmišljate kada je Dinamo u pitanju. Kakav biste savjet možda dali Sergeju Jakiroviću?

Važan je osjećaj

– Uvijek se držim nekakvih principa, vjerujem da trener koji je svaki dan s momčadi zna u kakvom mu je stanju momčad. Zato mi je teško komentirati. Bez obzira na to u kojem sustavu ili sastavu istrče na Allianz Arenu, Dinamovi igrači moraju imati plan i strogo ga se pridržavati. Trener će donijeti odluku po svom subjektivnom dojmu s treninga. Tako smo radili i u reprezentaciji. Puno puta smo zamislili jedan scenarij, a dogodilo bi se nešto potpuno drukčije.

Sigurno ste se ovih dana prisjetili nekih svojih velikih utakmica s Bayernom, a bilo ih je puno, poput finala Lige prvaka s Interom 2010. ili s Chelseajem 2012. godine?

– Protiv Chelseaja smo izgubili nesretno i bilo je bolno jer smo bili bolja momčad. Inter je u Madridu bio bolji, a imali smo peh jer nam tu utakmicu nije igrao Franck Ribery, zbog žutih kartona. On je u to vrijeme bio kao Messi u najboljim danima u Barceloni. S Robbenom je bio najbolji krilni igrač u Europi.

Te 2012. vam je Čech obranio jedanaesterac...

– Da, promašio sam četvrti jedanaesterac. Kasnije je promašio i Schweinsteiger. No nisam toliko žalio za tim promašajem koliko za jednom šansom iz igre gdje sam, umjesto da sam šutirao, odigrao povratnu loptu. Lahm je centrirao, a umjesto da opalim volejem, tražio sam nekog na povratnoj.

Oba finala igrao je Thomas Müller.

– Je, a evo ga i protiv Dinama. Skupa smo počeli u Bayernu. Bilo je to u doba Louisa van Gaala. Ispričao mi je to Van Gaal na jednom trosatnom putovanju zrakoplovom. Kada je došao, pitali su ga koje pojačanje želi i on je zatražio Robbena. Na taj zahtjev u klubu su bili skeptični, no pristali su. A drugo je pojačanje potražio u omladinskoj školi, iako nije ni znao kakva je situacija. Pomoćnom treneru rekao je da dovede trojicu najboljih juniora na trening prve momčadi. Došli su Thomas Müller, Diego Contento i Holger Badstuber. Müller i Badstuber su godinu dana kasnije postali reprezentativci. Müller se vrlo brzo izborio za svoj status u Bayernu. A nekoliko mjeseci kasnije Van Gaal je iz škole u prvu momčad doveo i Davida Alabu. Bio je najperspektivnije lijevo krilo, a on ga je vratio na beka i svi su mu se smijali na opasku da će od njega napraviti najboljeg beka. Neko je vrijeme to i bio. Poslije njega nije dolazilo puno mladih igrača iz Bayernove škole – zaključio je Olić.