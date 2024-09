Ovako bi trebao izgledati Dinamo na spektakularnom otvaranju LP-a protiv Bayerna

Što su i željeli, za to su se i izborili, nogometaši Dinama uspješno su preko jedine prepreke, momčadi Qarabaga, stigli do Lige prvaka. Ulazak u to elitno društvo donijelo je plavima oko 30 milijuna eura, a budu li osvajali bodove, što se od njih i očekuje, blagajna bi se mogla još popuniti.

No uz osvajanje većeg broja bodova plavi bi mogli osigurati i nokaut fazu, ostati i u veljači u Ligi prvaka pa dobiti i bonuse te nove atraktivne suparnike. No do toga je još jako daleko, osam je utakmica pred Dinamom u ovom novom formatu u kojem će prve 24 od 36 momčadi igrati u nastavku. A taj daleki put počinje večeras u Münchenu, plavi će na sjajnoj Allianz Areni krenuti u to natjecanje protiv izuzetno jakog Bayerna, po mnogima jednog od favorita za osvajanje ovog natjecanja, a zacijelo najtežeg suparnika od onih s kojima će plavi igrati. Podsjetimo, Dinamo će osim s Bayernom u gostima igrati još protiv Arsenala, Salzburga i Slovana, a u Zagrebu će ugostiti Borussiju Dortmund, Milan, Celtic i Monaco. Nimalo lagana skupina u kojoj neće biti lako skupiti veći broj bodova.

Šamar od Hajduka nije trebao

No prvi na redu je Bayern, moćni bavarski stroj koji je odlično krenuo u Bundesligi, s tri pobjede u tri tri utakmice i gol-razlikom 11:3. Bavarci su puni vjere u sebe, a dodatno su se napunili samopouzdanjem u posljednjem kolu kad su sa 6:1 pobijedili Holstein Kiel. Iako su u susret krenuli s najjačim snagama, njihov trener Vincent Kompany mogao je mijenjati i čuvati neke igrače u nastavku jer nije bilo potrebe trošiti se kad su već nakon 13 minuta vodili s 3:0.

Bilo bi lijepo kad bi Kompany i njegovi igrači malo podcijenili plave, pa da uđu u nižoj brzini u utakmicu, odmarajući neke od važnijih igrača za gostovanje kod Werdera. Takve nade ipak nisu previše vjerojatne, njemački klub uvijek ide punim gasom i ne staje i kad uvjerljivo vodi. Uostalom, plavi su se u to uvjerili u rujnu 2015. godine kad su u Münchenu stradali s 0:5 (u Zagrebu je bilo 2:0 za Bayern).

S druge strane Dinamo će krenuti u najjačem sastavu, nakon što su u velikom derbiju u Maksimiru plavi pretrpjeli gubitak od Hajduka (0:1) zacijelo su se nakon euforičnog starta malo spustili na zemlju. Iako im to spuštanje za Bayern i nije bilo potrebno, znaju što ih čeka, a da su slavili nad Hajdukom bilo bi im puno lakše sad na Allianz Areni.

– Možda je dobro što smo dobili ovaj šamar da se spusti tu euforiju koja se stvorila – ustvrdio je trener Dinama Sergej Jakirović nakon poraza od Hajduka.

No nije taj šamar baš dobro došao protiv izravnog konkurenta koji je bio poljuljan. Očekivalo se da će plavi dotući grogiranog suparnika; ovako su ga bodovno pustili ispred sebe i svakako osokolili za nastavak sezone u kojoj su ih već brojni otpisali.

Bayern je međutim prilika da se Dinamo pokaže na velikoj sceni te da se pokuša pravom borbom suprotstaviti nogometnom gigantu. Doduše, statistika baš i ne ide plavima u korist, u svim dosadašnjim utakmicama u Ligi prvaka Dinamo je u gostima pobijedio samo jednom, i to davne 1998. godine kad je Josip Šimić matirao van der Saara za pobjedu nad Ajaxom. Tadašnji trener Velimir Zajec osvojio je sedam bodova, najviše dosad, bio je drugi, ali tada je samo pobjednik skupine išao dalje.

Vraća se Mišić

Zajeca u Münchenu neće biti, u ponedjeljak ujutro testirao se na koronu i bio je pozitivan te nije otputovao s plavima. Jakirović je trening odradio jučer na glavnom maksimirskom travnjaku, Bayern nije dopustio trening na Allianz Areni zbog toga što travnjak i nije u najboljem stanju. Nakon treninga plavi su otišli u München gdje su navečer samo prošetali po travnjaku.

Ne znamo kakvu je taktiku spremio Jakirović, možda je povratak na igru s četiri u zadnjoj liniji protiv Hajduka bio test za Bayern i defenzivno je to bilo dobro, ali s jednim napadačem plavi nisu imali dubinu i bili su loši prema naprijed. Sigurno je to da Jakirović neće krenuti otvorenog garda na Bayern, ali morao bi ipak biti dovoljno hrabar i pokušati iznenaditi favoriziranog suparnika. Velika je stvar što se u momčad vraća Josip Mišić koji je nedostajao protiv Hajduka.

Dinamo: Nevistić - Ristovski, Mmaee, Theophile, P. Gabriel - Sučić, Mišić - Pjaca, Baturina, Hoxha - Petković.