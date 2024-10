Hrvat koji je igrao za Dinamo i Monaco: Zvali su me Francuzi, dao sam im krive informacije

Dinamo danas u Maksimiru u drugom kolu Lige prvaka dočekuje Monaco. Logično je, stoga, bilo nazvati Jerka Leku. Bivši nogometaš Dinama u karijeri je, među ostalim klubovima, igrao i za klub iz Kneževine. Kakav je predosjećaj uoči današnjeg sraza, pitamo Leku.

Treba biti stabilan

– Vjerujem da će Dinamo s Nenadom Bjelicom biti stabilniji i bolji u odnosu na onu utakmicu s Bayernom. Bjelica će sigurno održati mir koji je momčad dobila nakon pobjede nad Lokomotivom. Dinamo bi organizacijski trebao biti stabilan i vjerujem da će čekati svoju priliku. Svaki rezultat, osim poraza, značit će bolju psihološku situaciju. Naravno, nekakav blagi poraz opet ne bi bio katastrofa, posebice s obzirom na stanje koje ga je dočekalo nakon dolaska u Dinamo. Puno bi Dinamo dobio nekim pozitivnim rezultatom. Mislim da Bjelica neće "divljati". Ta utakmica mora biti taktički odrađena na vrhunskoj razini da biste primirili momčad kakva je Monaco. Francuzi vole posjed, odlični su u tranziciji, igraju brzo... Bit će problema ostavi li im Dinamo previše prostora. Vjerujem da plavi neće puno riskirati – počeo je Jerko Leko.

Koliko je igračima teško iz podsvijesti izbaciti onakav poraz od Bayerna, koji je, na kraju, izazvao tektonske poremećaje i hoće li to biti i dalje mentalno opterećenje igračima?

– Ne mislim da će ih to opterećivati. Puno je tu igrača koji su dosta toga prošli. Nakon tri doživljena poraza u nizu, Hajduk, Bayern pa Slaven Belupo, mislim da se momčad resetirala dolaskom novog trenera. Bjelica zna i sigurno puno razgovara s igračima. Vidljivo je to bilo već protiv Lokomotive, gdje je govor tijela momčadi bio potpuno drukčiji. Momčad je dobila potrebnu dozu samopouzdanja. Jedino da i u ovu utakmicu krenu loše pa da prime dva-tri pogotka u dvadesetak minuta, onda se može uvući ono stanje "a ne opet". Zato je važan kvalitetan i koncentriran ulazak u utakmicu. Zanima me hoće li Bjelica biti pažljiviji i čekati ili će htjeti razbuditi momčad i krenuti agresivnije u nekakav presing u prvih desetak minuta. Odnosno, svjesno preuzeti rizik da prime pogodak, ali možda i da profitiraju. Ipak, vjerujem da će se odlučiti za neku mirniju varijantu. Jer, kada nemaš samopouzdanja, postoje najčešće dvije varijante: da se probaš ohrabriti ho-ruk pristupom ili da igraš potpuno pametno i čekaš.

Zadnjih se tjedana stalno vrtimo oko psihološke varijante, je li to ključni Dinamov problem u ovom trenutku?

– Pa je. Gledate li utakmicu s Bayernom, dojam je da Dinamo ni u fizičkom smislu nije bio na pravoj razini. No uzmete li u obzir neke druge parametre, čini vam se da je problem u glavi. Jer, ne vjerujem da igrači Slavena Belupa mogu više trčati od Dinamovih. Očito je problem psihološke pripreme. To je u nogometu katkada najvažnije. Zato katkad u kup natjecanjima niželigaške momčadi mogu iznenaditi. Lošiji u utakmicu uđu s većim motivom, a bolja momčad se opusti i onda se omjeri izjednače i dogodi se iznenađenje. Rekao bih da se Dinamo u tom smislu počeo dizati u utakmici protiv Lokomotive. Kratko je razdoblje, još je prerano napraviti takve promjene da dobijete Monaco, no može biti prvi korak ka nekom drugom Dinamu. Najveći je problem to što Monaco dolazi u odličnoj formi i s velikom dozom samopouzdanja. No s obzirom na mentalitet francuskih igrača, možda bi mogli doći malčice prepotentno. To bi Dinamo mogao iskoristiti – smatra Leko.

Ostanimo još malo na Dinamu. Koliko brzo nove metode treninga mogu promijeniti stvari u Dinamu?

– To su sve igrači koji bi brže trebali shvaćati neke stvari. Vjerujem da mogu poloviti nove zadaće ili kretnje. Mislim da nije problem u individualnom prihvaćanju novih stvari. Puno je teže implementirati neke ideje na razinu cijele grupe igrača. Za to treba vremena. Nikada nije dobro uvesti puno informacija u kratkom roku. Vjerujem da to Bjelica zna i da će napraviti male korekcije. Katkad i novi način zagrijavanja donese pomak.

Složeni su to procesi u kojima sigurno ima puno zamki?

– Najveća zamka može biti u prevelikim i prebrzim promjenama. Ne smijete jednom igraču mijenjati tri zahtjeva. Ponekad uvodite poznate metode, ali malo drukčijim pristupom.

Što znamo o Monacu, osim da igraju u dobroj formi?

– Imaju momčad u kojoj je petnaestak igrača već minimalno godinu dana zajedno, a neki i više. Oni su dinamični, s tipičnim francuskim stilom. Austrijski trener donio im je germanski pristup i dobar su spoj. Volio bih da dođu malo opušteniji, Dinamo bi onda imao šanse.

Kako biste vi zaigrali protiv njih?

Četvorica u obrani

– Pod uvjetom da su svi zdravi, držao bih se formacije u kojoj se igrači najbolje osjećaju. Ne bih dirao četvorku u zadnjoj liniji. Nakon potopa u prvoj utakmici, maknuo bih se od varijante s petoricom iza. Pokušao bih uvjeriti momčad da smo dovoljno dobri. Težio bih zgusnutijoj varijanti u veznom redu da uzmemo posjed. Osim ako ne bih svjesno prepustio posjed. Onda bih se morao okrenuti brzim igračima koji mogu istrčati brzu tranziciju. Dinamo nema puno takvih igrača, možda jedino Cordobu. Probao bih s više veznih igrača...

Francuzi su vas zvali zadnjih dana, što ih je najviše zanimalo?

– Upravo ove stvari o kojima govorimo. Aktualne stvari oko novog trenera, reakcije nakon Bayerna, forma Dinama... Rekao sam im da će Dinamo biti oprezan i da poštuje Monaco.

Nadamo se da ste ih zavarali nekom krivom informacijom?

– (smijeh) Uvijek ima neka kriva. Rekao sam da je u Dinamu pomalo nemir. Mislim da Bjelica razumije situaciju u svlačionici i da može uvesti red, zato je i izabran – zaključio je Leko.