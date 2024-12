Hrvat debitira na Svjetskom prvenstvu, osiguran je prijenos, evo gdje ga možete gledati

Svjetsko prvenstvo u pikadu već traje u Londonu, a jedini hrvatski predstavnik Romeo Grbavac tek će danas odigrati susret prvog kola. Godinama smo se navikli u Londonu gledati Borisa Krčmara, no jedan od naših najboljih igrača pikada nije se uspio kvalificirati. No zato je to pošlo za rukom Romeu Grbavcu koji će u prvom kolu igrati protiv Callana Rydza iz Walesa, 26-godišnjaka koji je prema trenutačnom rankingu 43. igrač svijeta.

Rydz je igrač koji je svoje najbolje partije odigrao 2021. i 2022. godine, kad je ostvario tri četvrtfinala na "major" turnirima, od kojih je jedan bio upravo Svjetsko prvenstvo. Ove godine igra nešto slabije, a na najjačim turnirima slabo se i pojavljivao. Uglavnom je nastupao na Players Championship turnirima, gdje je početkom godine ostvario jedno polufinale i četvrtfinale. Posljednji važniji rezultat bio mu je četvrtfinale Players Championshipa iz svibnja.

Izbori li pobjedu, Grbavac će u drugom kolu igrati protiv Martina Schindlera, 22. igrača svijeta, ali isto tako igrača koji je ove sezone u fenomenalnoj formi te je bio najbolje rangirani igrač European Toura. Susret Grbavca i Rydza u Alexandra Palaceu počinje danas u 14.30 sati. Igra se na tri dobivena seta, a izravan prijenos je na Sportskoj televiziji.

– On je favorit jer ima više velikih mečeva, ali oni ne znaju što ja zapravo mogu. Na World cupu sam pokazao što mogu, sad je bitno to prezentirati ovdje – rekao je Grbavac.

VIDEO: Ovako izgleda lokacija Modrićevog penthousea u centru Zagreba. Vatreni je dao bogatstvo