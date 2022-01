Horvat opet preskočio Karačića, iznenadio zamjenom za Duvnjaka i Cindrića

Izbornik rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat u velikim je problemima uoči Croatia Cupa jer zbog zaraze koronavirusom nema Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića, a otprije je otpao zbog ozljede Luka Šebetić. Sve to dovodi u pitanje i normalno otvaranje Europskog prvenstva 13. siječnja protiv Francuske. U nedostatku vanjskih igrača, logično, posegnulo se za rješenjem. A to je Riječanin Tin Lučin (23). Srednji vanjski koji igra za Wislu Plock bio je član U-18 reprezentacije koja je 2016. osvojila srebro na Europskom prvenstvu. Kroz karijeru je igrao za Kozalu, Zamet, Zagreb i Ademar Leon. U poljskom je klubu od prošle godine, a za reprezentaciju je upisao samo dva nastupa i pritom zabio sedam pogodaka. Sve u prošloj godini.

Iznenađujuće je to rješenje izbornika Horvata. Naime, em je pozvao samo jednog igrača, em to nije Igor Karačić, iskusni, trofejni, više puta nagrađivani kauboj. On je i dalje ostao na listi pričuva. Duvanjak i Cindrić se zasada osjećaju dobro i imaju blaže simptome, a prema propisanom protokolu stavljeni su u izolaciju, a na teren će kada im dva uzastopna testa budu negativna.

Svi ostali igrači i članovi stručnog stožera negativni su i nastavljaju s redovitim treninzima, a 5. siječnja, svi će ponovno imati PCR testiranje. EURO počinje 13. siječnja.

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat izjavio je da bi utakmica protiv Bosne i Hercegovine trebala pokazati koliko smo daleko došli u onim stvarima koje želimo igrati. Susret s BiH je na rasporedu u četvrtak, dok drugu utakmicu na turniru Croatia Cup u Osijeku igramo protiv Rusije u subotu, 8. siječnja.

"Iako smo ostali bez nekih srednjih vanjskih vjerujem da će dečki koji su tu uspjeti odigrati ono što smo zamislili. Atmosfera je dobra, treniramo dobro. Iako sam se bojao koliko će to ostaviti traga, pokazalo se da su dečki dobri u glavama i da vjeruju u ono što rade. Mislim da je važno da ostanemo homogeni, kao jedna prava obitelj", zaključio je izbornik