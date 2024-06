'Hoću li igrati protiv Srbije? Što ja znam, ne odlučujem ja. Ako me trener zamoli...'

Branič Manchester Uniteda Luke Shaw rekao je da bi volio igrati na otvaranju Europskog prvenstva u Njemačkoj protiv Srbije, ali ne želi riskirati jer se vraća nakon duge pauze zbog ozljede. Engleski izbornik Gareth Southgate rekao je ranije ovog tjedna da se "kocka" sa Shawom, koji je zadnji put igrao u veljači kada je zaradio ozljedu mišića u Unitedovoj pobjedi 2-1 kod Luton Towna.

"Ako me trener zamoli da igram, nikad neću reći 'ne'. Ali nisam trebao igrati u Lutonu", rekao je Shaw. "To je pomalo svačija krivnja. Dijelom moja krivnja, dijelom Unitedovog medicinskog osoblja. Vratio sam se prebrzo i zapravo sam dobio još jednu ozljedu tetive koljena. Trudio sam se učiniti sve što mogu da budem spreman za United", dodao je.

Upitan hoće li igrati protiv Srbije u skupini C 16. lipnja, Shaw je rekao: "To zapravo ne ovisi o meni. Samo idemo dan po dan, vidjet ćemo kako se osjećam na treninzima."

"Volio bih odigrati prvu utakmicu, ali ne želim žuriti prebrzo jer realno imam samo jednu priliku. Ako nešto osjetim, onda je to to. Ne želim da se to dogodi", kazao je, dodavši kako je poraz Engleske od Islanda od 0-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za EURO u petak zapravo koristan.

"Ovo je mogla biti najbolja stvar koja nam se dogodila. To nas je natjeralo da shvatimo da odlazak u Njemačku neće biti lak put. Za to će biti potrebna velika odlučnost momčadi", rekao je.