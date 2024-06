Goran Ivanišević otkrio zašto neće u Wimbledon: 'Đoković? On vam je kao Chuck Norris'

Sve je spremno za 34. izdanje ATP teniskog turnira u Umagu. Popis igrača predvodi trenutačno šesti tenisač svijeta, Rus Andrej Rubljov, koji je upravo u Umagu 2017. osvojio prvi veliki naslov u karijeri. Vraća se i prošlogodišnji finalist Švicarac Stan Wawrinka, osvajač tri pojedinačna naslova na Grand Slam turnirima, a posebno jaka bit će postava talijanskih igrača, jer dolaze trojica prošlogodišnjih pobjednika Davis Cupa, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi i Lorenzo Sonego.

Najjači Umag do sada

Umaški ATP turnir postao je prepoznatljiv i po tome što daje priliku talentiranim tenisačima i budućim velikim zvijezdama svjetskog tenisa. Prije dvije godine u finalu su igrali Talijan Jannik Sinner i Španjolac Carlos Alcaraz, trenutačno prvi, odnosno treći igrač svijeta, a i za ovu sezonu najavljeni su igrači od kojih se očekuje da će ostvariti vrhunske karijere – naš Dino Prižmić i Čeh Jakub Menšik.

– Ovo je vjerojatno najjači popis igrača u zadnjih nekoliko godina. Vrhunski mečevi su zajamčeni, jedva čekam da turnir počne. Plava Laguna Croatia Open Umag svake godine ispriča neku novu, dobru priču. Ponekad takvu priču možda i ne očekujemo, a čarolija se dogodi, kao, recimo, prošle godine s Wawrinkom i njegovim emotivnim putom do finala. Mislim da ljudima još nije jasno da su prije dvije godine imali finale iz snova između Sinnera i Alcaraza, danas dvojice top igrača sa samog svjetskog vrha – rekao je Goran Ivanišević.

Tko su vam favoriti Umaga?

– Iskreno, svi moji favoriti prijašnjih godina nisu nikad ništa napravili, tako da ću se ove godine suzdržati od najave tko će biti najbolji. Kad počne turnir, onda mogu reći tko je dobar. Recimo, Argentinac Cerundolo je dobar, Rune isto tako, premda nikad nije dobio nijedan meč u Umagu. Nikad favorit nije pobijedio u Umagu.

Ove godine nećete u Wimbledon?

– Nemam razlog da idem, čak neću ići ni kao gost, bivši pobjednik tog turnira. Malo ću se za vrijeme Wimbledona odmarati, a jagode i šlag imam i doma. Inače, meni je uvijek bilo lijepo otići u Wimbledon i vidjeti ploču sa svojim imenom. Jer, tko je na ploči, to znači da je osvojio turnir. Prije deset dana imao sam samo jednog favorita Wimbledona, a to je bio Sinner. No kad se pojavilo ime Novaka Đokovića u ždrijebu, morao sam promijeniti mišljenje. Znači, ako je u ždrijebu, onda će igrati, a ako igra, onda je sigurno i spreman i sigurno je da je favorit broj jedan. Novak je posebna glava, čim je tamo, željan je trofeja.

Je li vas iznenadilo kako se brzo oporavio od operacije?

– Nije. Imao sam neke informacije iz njegova stožera. On sigurno nije išao na operaciju da bi poslije imao dugačku stanku. On je znao da će nakon te operacije oporavak biti jako brz. Čak sam se s nekim kladio da će Novak igrati u Wimbledonu. Prvo sam mislio da neće riskirati s Wimbledonom, jer mu je medalja na OI puno važnija u ovom trenutku, ali evo ga, tu je. Sličnu operaciju imali su neki vrhunski skijaši pa su se vratili svjetskim kupovima za sedam dana. Novaka se jednostavno ne može “ubiti”, on je poput Chucka Norrisa. Kad padne, odmah se digne.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naši tenisači u Wimbledonu?

– Za naš muški tenis ovo je žalosna, tužna godina. Jako je puno ozljeda, svi su po bolnicama, od Čilića, Goje do Ćorića. Nadam se da će drugi dio sezone biti bolji. Sigurno da malo zabrinjava činjenica da na Igrama nećemo imati tenisača u pojedinačnom ždrijebu. Da je Gojo zdrav, on bi bio u ždrijebu. Moramo biti malo realniji, nema nas puno. Zato imamo dva dobra para u Parizu pa možda bude medalja.

Bila je ideja da u Umagu zaigrate u paru sa sinom Emanuelom?

– To će se teško dogoditi jer bih se ja raspao nakon dva trčanja na mrežu. Volio bi da mogu igrati sa sinom, ali neki drugi put. Neka on igra sa sebi ravnima. Da sam deset godina mlađi, možda – rekao je Ivanišević.

Ispali smo nakon Albanije

Bili ste na Europskom nogometnom prvenstvu u Berlinu na utakmici Hrvatska – Španjolska?

– Da, samo navijanje bilo je nevjerojatan doživljaj. Već sam ja to iskusio, ali Emanuelu je bilo zbilja sjajno vidjeti toliku količinu naših ljudi, kao da smo bili na Trgu bana Jelačića, a ne u Berlinu. Dogodilo se nešto što se događa u sportu, koji put ti da, a koji put uzme. Nije tragedija to što smo ispali, imamo dobru budućnost i mlade igrače koji uz pomoć nekoliko starijih mogu biti dobri u budućnosti. I hoće. Tako se namjestilo, ali lako je sad biti pametan i reći “nismo trebali ovo ili ono”. Činjenica je da smo ispali u trenutku kad smo s Albanijom odigrali 2:2. Ne možeš se vaditi na Italiji, to je kao da se vadiš na igraču iz top 10. Zna se što je Italija u nogometnom svijetu.

Tko vam je favorit na Euru?

– Španjolci su zasad jedini koji igraju nevjerojatan nogomet – zaključio je Goran Ivanišević.