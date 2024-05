Ivanišević progovorio o rastanku s Đokovićem i njihovom odnosu: 'Znao sam da će se to dogoditi'

Goran Ivanišević, bivši trener Novaka Đokovića, progovorio o o razlazu s najboljim tenisačem svijeta, opisavši njihov odnos kao pun uspona i padova. Nakon šest godina suradnje, Đoković i Ivanišević su se razišli krajem ožujka, a sada je Ivanišević otkrio detalje o tom razdoblju.

Ivanišević je bio gost na otvaranju nove Bozović Tennis Academy u švicarskom Schlierenu, gdje je nastupio kao ambasador i vodio trening za djecu. „Ovo je sjajna stvar,” rekao je 52-godišnji Ivanišević, ističući prijateljstvo s Bojanom Bozovićem, vlasnikom akademije.

Razgovor je postao ozbiljniji kada je Ivanišević govorio o kraju suradnje s Đokovićem. „Imali smo teške, ali i dobre trenutke zajedno,” kazao je Ivanišević s mješavinom tuge i ponosa. Priznao je da je razdvajanje bilo nužno zbog Đokovićevih potreba za novim izazovima i utjecajima.

„Zajedno smo osvojili sve što se može osvojiti,” rekao je Ivanišević, prisjećajući se zajedničkih uspjeha te dodao:

„Znao sam da dolazi to vrijeme. Novak je već bio sit mene, a i obrnuto. Odnosi jednostavno dođu do kraja, iako smo se mi razišli kao prijatelji. Nije bilo svađa. Novak je sve to postigao, a ja sam mu malo pomogao.”

Dodao je da su često uživali u trenucima humora i opuštenosti, naglasivši Đokovićevu sklonost šalama.

Incident u Rimu, kada je Đoković nosio biciklističku kacigu nakon što mu je boca pala na glavu, Ivanišević je opisao kao tipičan Novak. „Pojavljivanje s kacigom je tipično za njega,” rekao je smiješeći se.

Ivanišević se također osvrnuo na Rogera Federera, s kojim je igrao dva puta, ali oba puta izgubio. Posebno se prisjetio turnira u Milanu 2001. godine kada je Federer osvojio svoj prvi turnir na profesionalnoj razini nakon što je pobijedio Ivaniševića u četvrtfinalu. „Pomogao sam mu da doživi svoj trenutak slave,” našalio se Ivanišević.

Prvi susret s Federerom dogodio se na ATP turniru u Baselu kada je Federer bio tinejdžer. Ivanišević se prisjetio kako je Federerov trener došao do njega i rekao da ima dobrog juniora za zagrijavanje. „Već tada se vidjelo da ima poseban osjećaj za loptu,” rekao je Ivanišević.