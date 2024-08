FOTO Đoković uživao na jahti u Hrvatskoj, a čovjek pokraj njega je gnjusnim potezom zgrozio javnost

Ponajbolji tenisač svih vremena Novak Đoković odmor od napornog turnira u Parizu provodi u Hrvatskoj, točnije u Dubrovniku gdje plovi morem na rakošnoj jahti. Tijekom nedjelje je uhvaćen kako trči ulicama grada, i to bez majice, a na jahti mu društvo rade prijatelji. Dok je fotograf Pixsella fotografirao slavnog srpskog sportaša, netko je s njegove jahte pokazivao srednji prst, izgleda mu nije dobro sjelo što su na meti fotoobjektiva.

Je li to bio član posade ili Đokovićev bliski prijatelj, zasada nije poznato, ali to je svakako jedan ružan potez koji je neugodno iznenadio cijelu javnost. Fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama, a to svakako neće ići u prilog Đokoviću koji je inače poznat kao ljubitelj našeg mora i Jadranske obale.

Podsjetimo, Đoković je nedavno osvojio olimpijsko zlato pobjedom u finalu protiv Španjolca Carlosa Alcaraza.