Evo zašto Engleska i Francuska imaju dva dana više odmora nego vatreni

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od 16 sati igra svoj četvrtfinalni dvoboj protiv iznimno jakog Brazila, koji se smatra glavnim favoritom SP-a. Bitka s Japanom je bila iznimno iscrpljujuća no mjesta za kukanje nema, izabranici Zlatka Dalića imaju vremena do petka se odmoriti i onda krenuti u novu borbu. No, zanimljivo je da će Engleska i svjetski prvak Francuska imati dva puna dana odmora više nego Hrvatska prije četvrtfinala. Istu prednost imaju i Nizozemska i Argentina, koji igraju četvrtfinale na isti dan kao i Hrvatska, iako su osminu finala igrale dva dana ranije.

Iako se na prvu takav raspored čini kao nepošten, format turnira je takav da neke reprezentacije u ovim fazama moraju imati manje odmora u odnosu na druge ekipe. To se događa zato što se u polufinalu spajaju dvije strane ždrijeba koje su dosad bila na suprotnim stranama.

Točnije, reprezentacije iz skupina A i C križaju se s nositeljima iz skupina E i G, a reprezentacije iz skupina B i D križaju se s parovima nositelja skupina F i H. Kako su se utakmice u skupini igrale po abecednom redoslijedu, tako su neke momčadi svoje utakmice trećeg kola grupne faze odigrale čak tri dana ranije od ostalih momčadi.

