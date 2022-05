Erling Haaland je novi igrač Manchester Cityja: U klub stiže 1. srpnja

Manchester City potvrdio je transfer Erlinga Haalanda (21) iz Borussije Dortmund za 75 milijuna eura, koji će vrijediti od 1. srpnja ove godine.

- Možemo potvrditi da smo postigli načelni dogovor s Borussijom Dortmund o transferu napadača Erlinga Haalanda u klub 1. srpnja 2022. Transfer još mora biti finaliziran nakon dogovora s igračem oko uvjeta - stoji u službenom priopćenju Cityja.

Engleski prvak već je platio Borussiji traženih 75 milijuna eura, kolika je Haalandova otkupna klauzula. Zanimljiviji je dio o njegovoj plaći jer bit će rekordna, kako se i pretpostavljalo.

Konkretnije, norveški napadač će vrlo vjerojatno zarađivati 30 milijuna eura godišnje, a ugovor će potpisati na pet godina, do ljeta 2027. Već to sugerira da se radi o dugoročnoj suradnji i ako Haaland nastavi u smjeru kojim je krenuo, straha za njegovu budućnost u ponajboljem klubu na svijetu nema.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.