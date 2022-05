Ekspresno pronađena zamjena za Haalanda: Opet golgeter, opet iz Salzburga!

Borussia Dortmund ne želi pretjerano čekati formalnosti u smislu odlaska Erlinga Brauta Haalanda. Otkupna klauzula svima je poznata (80 milijuna eura), kupac je svima poznat (Manchester City) tako da su žuto-crni odmah osigurali svojeg novog prvog napadača za iduću sezonu.

Taj igrač možda stilom igre nije sličan Haalandu, ali je zato sličan po činjenici da je mlad, da je iz Salzburga i da je ove sezone trpao mreže i u austrijskoj Bundesligi i u Ligi prvaka. Riječ je o sjajnom 20-godišnjem Karimu Adeyemiju koji je već ugrabio svoje nastupe i za seniorsku vrstu njemačke reprezentacije.

Salzburg, poznat po proizvodnji i distribuciji vrhunskih nogometaša u njemačku, neće previše žaliti za ovim potezom jer će za njega inkasirati za austrijske standarde nevjerojatno visoku odštetu od 38 milijuna eura (za Haalanda je bila 20), a s druge strane 'na čekanju' imaju još jednu mladu golgetersku zvijer, našeg Roka Šimića kojeg su i više nego spremni gurnuti u vatru.

Adeyemi je prošle sezone zabio 23 pogotka u svim natjecanjima, od toga četiri u Ligi prvaka, a prošao je isti početni sistem "kaljenja" u drugoligašu Lieferingu kao što trenutno radi Šimić.

U Borussiji je kao centralna napadačka opcija u klubu Nizozemac Donyell Malen, no nakon dolaska iz PSV-a nije se pokazao kao ubojit strijelac. Zato Borussiji odmah treba zamjena i zato je odmah osigurana.

Adeyemi će potpisati na četiri godine s klubom, a važno je naznačiti da u ugovoru neće stajati otkupna klauzula, već će se visina cijene transfera dogovarati individualno.