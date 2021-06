Englezi slave što u Hrvatskoj više nema jednog čovjeka

Engleski se mediji zadnjih dana na različite načine bave našom reprezentacijom. Analizirajući sve što se oko naše nacionalne vrste događalo u zadnje dvije godine, od finala u Rusiji, odnosno od polufinala s Englezima. U većini analiza naglašava se kako je napravljena ozbiljna transformacija u hrvatskoj reprezentaciji.

“No, bez obzira na tu činjenicu, Hrvatska će opet igrati značajnu ulogu...”, piše, primjerice, Daily Mail.

Engleski analitičari naglašavaju kako nam je otrežnjenje u Ligi nacija dobro došlo. Odnosno, kako je ubrzalo neophodno sazrijevanje i novi impuls u reprezentaciji. Tako je sedam od 11 igrača iz finalne utakmice u Rusiji sada u ovoj Dalićevoj momčadi. Jasan je to znak promjena kojima je ova Dalićeva momčad bila podvrgnuta. Hrvatska je kvalifikacije za ovo ljeto započela kao četvrta reprezentacija svijeta, no mučenje protiv Mađarske, Azerbajdžana i Walesa, pokazali su koliko je ova momčad ranjiva. Baš to su slabe točke koje će Englezi pokušati iskoristiti, pišu na Otoku.

Englezi su, dakako, svjesni naših tehničkih prednosti i činjenice da smo momčad koja voli imati loptu i koje je najopasnija kada se, u fazi kreiranja napada, pozicionira u opasnoj zoni ispred protivničkog gola. No, ono na što Englezi također računaju, ili su barem tako procijenili, da nemamo toliko raznovrsna rješenja u napadu. Štoviše, oni slave činjenicu da Dalić u rosteru više nema Marija Mandžukića. Unatoč klasičnom i logičnom ohrabrivanju momčadi Garetha Southgatea, engleski analitičari jasno naglašavaju da će nedjeljni sraz protiv Hrvatske biti sve samo ne lagan. U projekciji razvoja na terenu ove nedjelje, Englezi pretpostavljaju da će se sve, kao i svih ovih prethodnih godina, puno toga svesti na učinak Luke Modrića.

– Luka Modrić u centru je svega što se događa u igri hrvatske reprezentacije, on je mozak momčadi i istinski vođa na terenu. No, oko njega postoji iskusna kompozicija. Hrvati su izgubili u Belgiji, no Dalić će ove nedjelje protiv Engleske pribjeći sličnim taktičkim rješenjima... – pišu Englezi.