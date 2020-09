Duvnjak stiže u Zagreb: Već šest puta sam se testirao

Domagoj Duvnjak predvodit će kao kapetan rukometaše Kiela na gostovanju u Areni kod PPD Zagreba u prvom kolu elitne skupine Lige prvaka u četvrtak. Neće mu ovo biti prvi put da kao gost igra u Areni.

– Igrao sam jednom s Hamburgom i dvaput s Kielom – prisjeća se Duvnjak.

Sjećate se i rezultata?

– Točnog rezultata ne, ali znam da sam s Hamburgom pobijedio, a s Kielom dvaput izgubio – istaknuo je.

Prvi put je igrao protiv „plinara“ u dresu Hamburga 2010. godine i u pobjedi 29:22 sudjelovao je s osam pogodaka. No sa „zebrama“ nije imao sreće. Prvo je Kiel izgubio 2014. godine (25:27), a potom i godinu dana kasnije (22:29). Duvnjak je u prvom porazu postigao tri, a u drugom dva pogotka.

Nema mi tko pljeskati

– Vrijeme je za pobjedu. Objektivno, favoriti smo po svemu i bit će čudo ako ne osvojimo bodove. Istina, nedostaje nam Bylik, ali je kao pojačanje stigao Norvežanin Sagosen. S njim se znam s velikih natjecanja, a sada sam ga upoznao malo pobliže jer smo zajedno na treninzima od 27. srpnja. Super je dečko i bit će nam od velike pomoći. Ne očekujem od njega samo pogotke, već i mnogo asistencija, a da ne govorim koliko je čvrst u obrani – istaknuo je Duvnjak.

U Zagrebu se nećete baš puno zadržavati?

– Ne, dolazimo čarterom na dan utakmice i odmah poslije idemo kući. Ovo je prvi put u mojoj rukometnoj karijeri, a ona traje već jako dugo, da u jednom danu dođemo, odigramo i odemo doma. Nažalost, to je današnja realnost. Treba se dobro paziti jer pandemija itekako još traje – priča Duvnjak.

Dobro, kada će te se za stalno vratiti u Zagreb?

– Ne tako skoro. Barem što se tiče igranja – dodao je Duvnjak.

Jučer ste imali obavezno testiranje, 48 sati prije utakmice. I tako je svaki put kada se igra Liga prvaka?

– Već sam se testirao šest puta dosad – rekao je.

Nije vas pomalo strah kada idete na testiranje?

– Nije. Jedino je prisutna mala nelagoda, ništa više – istaknuo je.

Nažalost, u Areni vas neće dočekati pljesak gledatelja. Njih, naime, neće biti u dvorani.

I to je nešto na što se moramo naviknuti. Barem do nekog određenog vremena. Da, bit će čudno što će biti prazno. Koliko sam čuo čak se neću moći malo podružiti i porazgovarati s novinarima – rekao je Duvnjak.

U njemačkom prvenstvu isto nema gledatelja?

– Kako gdje, od regije do regije. U nekim regijama su dozvoljeni gledatelji. Što se tiče Kiela i naše regije, mi za sada igramo pred praznim tribinama.

Ovo je prvi put da njemačko prvenstvo počinje tek u listopadu?

– Da, nikad dulje pripreme nisam imao, od kraja srpnja do sada. Toliko se nisam pripremao ni za Olimpijske igre. Ali, zato je bilo i dovoljno dana za odmor pa sam posjetio svoje u Đakovu, malo sam bio na moru, malo u Zagrebu – priča Duvnjak.

U Zadru je bio spektakl

Jeste li vidjeli novu momčad PPD Zagreba koju s klupe vodi vaš nekadašnji kapetan Igor Vori?

– Gledao sam završni turnir SEHA Gazprom lige u Zadru. Zagreb ima mladu ekipu kojoj treba vremena da se posloži. Bilo mi je pomalo nevjerojatno da su propustili svladati Vardar u regularnom tijeku utakmice, ali događa se. Moram pohvaliti organizaciju završnog turnira u Zadru. Na televiziji je izgledalo spektakularno, a poslije sam čuo od nekih prijatelja da je sve bilo za desetku.

Reprezentacija je dobila suparnike u skupini na Svjetskom prvenstvu koje će se igrati sredinom siječnja u Egiptu. Komentar?

– Sad će ispasti da sam kao papagaj, ali bitno je da svi budemo zdravi i da idemo utakmicu po utakmicu. Katar će nam biti itekako ozbiljan suparnik. Od njih smo izgubili na Igrama u Riju, jedva ih pobijedili na turniru u Poreču. Što se tiče skupine s kojom se kasnije križamo, Danska je uvijek opasna, a ni s Argentinom neće biti lako. No ako bude onako dobra atmosfera kao na zadnjem Europskom prvenstvu na kojem smo bili srebrni, onda nema brige da nećemo daleko dogurati – rekao je kapetan reprezentacije.

Čujete li se s Červarom?

– Da, u stalnom smo kontaktu. Razgovaramo, analiziramo – zaključio je Duvnjak.

