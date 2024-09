Drama u Maksimiru: Za Baturinu došle četiri ponude sa silnim milijunima, a on bio pristao na transfer...

Najvažnija stvar posljednjeg dana prijelaznog roka u ligama petice za Dinamo se dogodila u subotu navečer, plavi su naime odbili ponude za Martina Baturinu i on ostaje igrač Dinama. Bilo je vrlo dramatično tog dana u Maksimiru, stigle su četiri ponude za 21-godišnjeg plavog bisera, Fiorentina je stalno povećavala količinu eura za njega.

– Prije popodnevnog treninga do nas je došla informacija da Martin ide u Fiorentinu, rekao sam mu: “Martine, kud’ ćeš sad kad je najbolje” – ispričao je trener plavih Sergej Jakirović.

Snaga Dinama je odbiti milijune

No, na kraju od tog transfera nije bilo ništa, po jednom izvoru Baturina je sam odustao od odlaska iako su prijašnje vijesti govorile da se on već dogovorio s talijanskim klubom, dok nam iz kluba kažu kako je Dinamo odbio sve ponude, pa i onu posljednju koja je s bonusima išla preko 20 milijuna eura. Navodno je sve presjekao Velimir Zajec, a onda je na Izvršnom odboru takva odluka i donesena, svi su bili za odluku: Baturina ostaje!

Klub, kažu, dobro financijski stoji, servisirat će tekuća potraživanja i zaduženja i mirno raditi dalje. Već su smanjili dio proračuna koji je išao na plaće, s gotovo 20 milijuna eura godišnje na nešto iznad 17 milijuna, a smanjit će još. No, ne Baturini i Sučiću koji su imali bogate inozemne ponude, njima će se plaće povećati.

– Hvala Bogu da je prijelazni rok završio, već mi je na vrh glave. Drago mi je da je ostao. Velika snaga Dinama je što može odbiti takve ponude, a on će još napredovati. On je naša velika vrijednost, može igrati još i bolje, pokušat ćemo od njega izvući najbolje, dobio je i poziv u reprezentaciju. Nadam se da će u budućnosti završiti u nekoj od liga petice, u koju zaista i pripada, a nama će donijeti nekoliko desetaka milijuna eura i pomoći nam u ovom jesenskom dijelu sezone – komentirao je ostanak svoje desetke Jakirović.

Vidjet ćemo hoće li Baturina igrati danas na Rujevici, naime pred plavima je derbi s Rijekom, a protiv Qarabağa je Baturina osjetio manje probleme pa je i zamijenjen. Na dodatne preglede uz Baturinu išli su Pierre-Gabriel i Ogiwara, na putu povratka punom treningu su i Ademi i Ristovski.

Nakon ulaska u Ligu prvaka sad Jakirović mora spremiti momčad za HNL okršaj na Rujevici. Na kojoj se krajem prošle sezone sve rješavalo, i prvenstvo i kup, a plavi su to uspješno prošli i na kraju uzeli dvostruku krunu.

– Neće biti zahtjevno pripremiti utakmicu s Rijekom, Liga prvaka nam je samo poticaj za dalje, dokaz da smo na dobrom putu, puni smo samopouzdanja, atmosfera je vrhunska, dečki su u jako dobrom stanju. Ima nekoliko igrača koji su “načeti”, pa ćemo vidjeti tko će igrati, ali i svi ti “načeti” žele u Rijeku i žele igrati, to je dokaz kakvo imamo zajedništvo u svlačionici, no sigurno nećemo ništa riskirati. Početak je nove sezone, možemo sa strane ostaviti ono što je bilo u prošloj. Prvi cilj, ulazak u Ligu prvaka smo ostvarili, a sad idemo odigrati dobru utakmicu u Rijeci i vjerujem da ćemo ponovno biti uspješni.

Rijeka se želi iskupiti

Dinamo se nakon europskog uspjeha napunio samopouzdanjem, dok je s druge strane Rijeka doživjela debakl od Olimpije. Koliko će te europske utakmice uticati na večerašnji derbi?

– Zacijelo će te utakmice imati utjecaja na derbi, ali znam da će se Rijeka potpuno mobilizirati kad joj dolazi Dinamo, željet će isprati gorak okus, ali to je nogomet. Utakmica u početku ode u krivom smjeru, imali smo mi u prošloj sezoni takvih utakmica. Željet će se iskupiti za taj poraz, sigurno nas ne čeka lagana utakmica, to nije niti jedna, ali mi trebamo gledati sebe i na valu pozitive i samopouzdanja nastaviti dobro igrati i onda će biti sve u redu – kaže Jakirović pred današnji derbi na Rujevici na kojoj ga sigurno ponovno neće dočekati s oduševljenjem. No, upitno je kako će domaći navijači dočekati i igrače Rijeke s obzirom na taj 0:5 teški poraz od Olimpije u play-offu Konferencijske lige koju Rijeka ove sezone neće vidjeti.

No, sigurno je da nas čeka jako zanimljiv derbi nakon kojeg slijedi reprezentativna stanka.