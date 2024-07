Drama na aerodromu: Vatrenima oduzete putovnice i mobiteli, policajci ih vratili kući

Kristijan Jakić i Nediljko Labrović imali su velikih problema u zračnoj luci u Johannesburgu, glavnom gradu Južnoafričke Republike. Njih dvojicu naime, tamošnja policija nije pustila da uđu na teritorij te zemlje zbog proceduralne pogreške u sustavu prilikom dolaska iz Frankfurta, odnosno Dubaija, gdje im je bila međustanica. Labrović i Jakić išli su sa svojim klubom Augsburgom na odigravanje jedne prijateljske utakmice, nisu ni slutili da će upasti u probleme.

Što se dogodilo? Sustav kontrole na granici unutar zračne luke Labrovića i Jakića prepoznao je pod - nigerijskim imenom?! Nismo sigurni u to kako se to točno zbivalo, ali vlasti u JAR-u nisu imale milosti. Prilikom polaska iz Njemačke, kao i u Dubaiju, nije bilo problema, a iako je lokalni sustav zakazao, nije im bilo dopušteno ući u JAR.

Najprije su ih satima držali na aerodromu, a u međuvremenu su im oduzeli putovnice i mobitele. Generalni direktor Augsburga Michael Stroll jedno je vrijeme ostao s njima kako bi pregovarao s vlastima o puštanju igrača, no to nije pomoglo pa se hrvatski dvojac morao vratiti u Njemačku. Sad se u klubu nadaju da će se ova administrativna situacija riješiti do ponedjeljka kako bi se Labrović i Jakić naknadno mogli priključiti momčadi u JAR-u.

Podsjetimo, Nediljko Labrović bio je jedan od trojice vratara hrvatske nogometne reprezentacije na netom završenom Euru u Njemačkoj dok je Kristijan Jakić bio na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića te nije putovao s vatrenima na kontinentalnu smotru. Jakić je bio dio momčadi koja je 2022. u Kataru osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu.

