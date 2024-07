Doznajemo: Inter šalje ponudu za Jakirovićeva sina! Ima 16 godina, igra u Dinamu i veliki je talent

Leon Jakirović, Marko Zebić, Patrik Horvat, Branko Pavić i Noa Mikić mladi su igrači koje je na pripreme poveo Sergej Jakirović.

Pavić je prava šestica kakva se danas na nogometnom tržištu traži, jako dobro koristi svoje tijelo, jako je dobar u duelu i ima odlična rješenja. Odrađuje veliki dio posla koji običan promatrač nije u stanju vidjeti i vjerojatno je u ovom trenutku jedna od najzrelijih nada za seniorski nogomet.

Horvat je profil pravog krilnog napadača za Dinamo, možda čak i po potrebi klasični vezni. No u taktičkoj varijanti s kontra nogom ima iznimne moderne karakteristike. Mikić ima moć ponavljanja, primarno je desni bek, no može igrati i na lijevoj strani. A na poziciji krila vjerojatno u situacijama kada se momčad brani.

Neophodan razvoj

Zebić je tehnički jako dobar i u budućnosti bi, u paru s Leonom Jakirovićem, mogao činiti stoperski par u Dinamu. Zanimljivo, za Jakirovića već odavno postoji zanimanje europskih klubova. Atalantina ponuda već je lani odbijena jer Leon u Dinamu ima pravi podražaj koji mu je neophodan za razvoj. Jasno je da se na njega ozbiljno računa, iako je bio zadnji u generaciji koji je dobio profesionalni ugovor. Također, Jakirović mlađi odavno je na meti Brightona i West Hama, a u klubu čekaju ponudu iz Intera koja bi ovih dana trebala stići! Tu su nam informaciju ponudili dobro upućeni izvori u maksimirskom klubu. Riječ je o igraču koji je tehnički odličan, miran na lopti, dobrog pregleda igre, s odličnim progresivnim dodavanjima, dobar u skoku...

No obojica još imaju prostora za napredak. Ovo je većina parametara iz bilježnica europskih skauta o mladim Dinamovim nadama koje je zadnjih dana na austrijskim pripremama brusio Sergej Jakirović.

Gašenjem druge momčadi Dinamo je suzio manevarski prostor bržoj afirmaciji i kontroliranim uvjetima sazrijevanja igrača iz svoje omladinske škole. A to je vjerojatno jedna od najvećih pogrešaka koju su napravili u Hrvatskom nogometnom savezu. Čak ne bi bila loša opcija ni da su te druge momčadi igrale i treću ligu, uz mogućnost promocije na razinu više. Detalji bi se mogli regulirati pravilima o broju igrača i dobnim skupinama, samo se netko treba baviti takvim stvarima. No to opet podrazumijeva priče o razvojnim strategijama, a mi nismo ni započeli bilo kakve ozbiljne javne rasprave, a kamoli realizaciju ideje.

Neki od najozbiljnijih europskih razvojnih sustava, poput, primjerice, Benfice, suočili su se s najvećim krizama u razvoju svojih mladih igrača kada im je ukinuta druga momčad.

Na ove je pripreme s prvom momčadi Jakirović poveo igrače koji su mu u ovom trenutku u rosteru trebali. Što znači da u omladinskoj školi ima još igrača koji će vjerojatno dobiti svoju priliku, samo je važno što mogu pokazati.

Kadeti u juniori lani su bili prvaci, iako je na polusezoni napravljena smjena generacija, dobar dio juniora otišao je prema seniorskom nogometu, a izlazni kadeti upotpunili su juniorski roster. Procesi u tim sazrijevanjima su ubrzani, tu strategiju započeo je aktualni sportski direktor Marko Marić, a nastavio Ivo Milić koji savršeno razumije razvojne procese u omladinskim sustavima i odlično je rješenje za upravljanje Dinamovom školom.

Dinamo je lani u drugi dio prvenstva u juniorskoj momčadi igrao sa šestoricom kadeta s kojima je osvojeno prvenstvo. To se nikada u povijesti kluba nije dogodilo. I ove će godine Dinamo u juniorima igrati s mlađom momčadi, upravo zbog ubrzavanja spomenutih razvojnih procesa.

U radu s prvom momčadi već su ranije bili Sven Šunta, Mislav Čutuk i Tin Miljak, kao i Tomas Baković.

Čutuk je bio prvi strijelac kadetske lige, pravi gol-igrač i radnik. Šunta je fini vezni i plemeniti igrač sa sposobnošću odigravanja zadnjeg pasa poput Martina Baturine. Baković je tip igrača box-to-box, ima najveće brojke u mjerenjima katapulta, nešto slično Marcelu Brozoviću. Miljak je desno krilo s dobrim driblingom i brzinom, igra lijevom nogom...

Jasno je da ovakve procjene trenutačno ne znače previše ako se razvoj ne nastavi. Jer, u Dinamovoj strategiji postoji još klinaca koji će dobiti priliku, poput ovih spomenutih. Jedini kriterij bit će tko može izdržati taj podražaj i stres, samo takvi će isplivati.

Rezultat ili razvoj

No o afirmaciji tih mladih nada sigurno ovise i okolnosti u prvoj momčadi, odnosno kakvi su izazovi u Prvoj HNL. Zbog specifičnih okolnosti u kojima je Dinamo lovio bodovni zaostatak, veći dio prošlog prvenstva nije bilo prostora za mlađe igrače. Davno je Alex Ferguson kazao da s klincima ne možeš osvajati trofeje. Vječna dvojba svih rasprava kada su omladinske škole u pitanju zapravo stoji u balansu između razvoja i rezultata.

Ali tko se zapravo može sjetiti je li Joško Gvardiol bio prvak s kadetima ili juniorima Dinama!? Ili kakve je rezultate u juniorima i kadetima imao Martin Baturina. Naravno, važno je učiti pobjeđivati i to je dio razvoja i sazrijevanja, no ključno je što škola proizvodi za prvu momčad. Jasno je svima da će u takvim okolnosti i rezultat ponekad 'škripiti'. A koliko je to relativna kategorija, dovoljno govori primjer Hajdukova godišta koje je bilo prvak, igralo finale Lige prvaka, a vrlo mali broj igrača afirmiran je u prvoj momčadi. Dijametralno je suprotan primjer Dinamove generacije igrača rođenih 1996. godine koja nije bila prvak, a u seniorskim su se nogometu afirmirali Murić, Brodić, Halilović, Capan, Ćorić, Kolar, Fiolić...

