Dončić iz sportske forme redovito ispada u Hrvatskoj. Ušutkao navijače i rekao: 'Tko sada plače?'

Nakon 13 godina, košarkaši Dallas Mavericksa ponovo su u velikom NBA finalu. Nakon što su eliminirali Los Angeles Clipperse (4-2) i Oklahoma City Thunderse (4-2), Mavsi su izbacili uz utrke za NBA prstenjem i Minnesota Timberwolvese (4-1) za što je najzaslužniji Luka Dončić.

Uostalom, da je slovenski košarkaš bio veći junak i od svog sjajnog suigrača Kyriea Irvinga, dokaz je i nagrada za najkorisnijeg igrača finala Zapadne konferencije, koji je obilježio s prosjekom od 32,4 koša, 9,6 skokova i 8,2 asistencija.

Nowitzki: Luka je bolji od mene

"Luka Magic" tako je postao šesti igrač u povijesti NBA llige koji je, na putu do NBA finala, predvodio svoju momčad u koševima, skokovima i asistencijama. Prije njega u tome su uspijevali još i Tim Duncan, LeBron James, Nikola Jokić i Jayson Tatum, ali i Jason Kidd, aktualni trener Dallasa koji je očito postao i jako dobar "dirigent" s klupe.

GALERIJA Dončić izborio finale NBA doigravanja

A upravo je Kidd bio razigravač momčadi Dallasa koja je 2011. osvojila NBA naslov i u kojoj je ključni igrač bio Dirk Nowitzki. Svima onima koji su pokušavali usporediti Dirka i Luku, legendarni Nijemac je poručio:

– Luka je bolji.

A da je tome tako, Luka je dokazao i u petoj utakmici protiv "Vukova" iz Minneapolisa (124:103). Nakon poraza u četvrtoj Luka je kazao da je on taj koji mora igrati bolje, pa je početkom petog susreta dominirao i tako opustio suigrače. Slovenac je svojih prvih 10 koševa (od 36 ukupno) zabio u prve 153 sekunde a prvu četvtinu je, sa svojih 20 koševa, sam dobio Timberwolvese (20:19).

– Učinio sam to da bih natjerao suparnike da me udvajaju što je značilo više prostora za suigrače – kazao je Luka na kojeg se nadovezala druga velika zvijezda Mavsa Kyrie Irving (36 koševa):

– Čovječe, uživao sam u ovome. Ovo je bilo nešto posebno. Kad Luka ovako započne utakmicu, jako teško nas je pobijediti.

Dončić i Irving četvrti su put zabili 30 ili više koševa u ovogodišnjem doigravanju što je pošlo za rukom još jedino slavnom tandemu Lakersa iz 70-ih godina prošlog stoljeća Bayloru i Westu. A nakon Bryanta i O'Neala iz 2001., Dallasove zvijezde prvi su tandem koji je u istoj utakmici konferencijskog finala zabio 35 ili više koševa.

Nakon nekih ubačaja, Luka se obraćao nekom navijaču domaćih iz prvog reda koji mu je nešto dobacivao. A dotičnome je kazao: "Tko sad plače?"

– Mene pogone takve stvari – priznao je Luka da uživa u tome da može utišati domaću publiku:

– Odličan osjećaj, ne mogu lagati.

Prvak Europe prije šest godina

Nakon što je s Realom osvojio naslov prvaka Europe, Dončić je čekao šest godina za NBA finale u kojem će, nakon Shaqa 2000., pokušati postati prvi igrač koji je u istoj sezoni bio prvak i najbolji strijelac lige. A za taj gušt on i Mavsi morat će nadigrati moćne Celticse, koji su u osnovnom dijelu sezone imali 14 pobjeda više (64-18).

– Mi smo dobili tri serije u kojima nismo imali prednost domaćeg terena pa se nadam da možemo to ponoviti i četvrti put.

Prva utakmica finalne serije igra se u noći s četvrtka na petak u Bostonu gdje bi se, 24. lipnja, igrala i moguća sedma utakmica. A ako bi doista došlo do majstorice, to bi značilo da će Dončić debelo kasniti na pripreme svoje reprezentacije koju čeka atenski nastup na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre. Na tom turniru sudjeluje i Hrvatska pa se nekima čini da je, što je Luka umorniji, to bolje za izabranike Josipa Sesara. Čuje se i drugo mišljenje prema kojemu bi bilo bolje da je Dončić ispao iz doigravanja i da ode na odmor te tako ispadne iz forme.

A Luka najčešće "iz sportske forme ispada" u Hrvatskoj, na otoku Krku, njegovoj omiljenoj destinaciji za ljetni odmor.