Domaći trener siguran: Ovaj Dalićev dragulj s klupe može riješiti furiju

Nove okolnosti s Ivanom Perišićem nametnule su izborniku Zlatku Daliću da neke od planova igre protiv Španjolske u zadnji trenutak mora mijenjati. Sigurno je Dalić zadnjih dana analizirao kojim putem do španjolskog gola, a za nas je taj posao odradio mladi nogometni trener Marko Krnjić.

Koliko će nam Perišićev izostanak poremetiti planove?

– Nema dvojbe da je on jedan od naših najvažnijih igrača. Na ovom turniru igra u odličnoj formi i sigurno ćemo biti oslabljeni. No na toj poziciji imamo nekoliko opcija, a jedna od njih je i Mislav Oršić. On bi po profilu bio idealna zamjena za Perišića. Iza sebe ima odličnu sezonu, na visokoj europskoj razini, rješavao je najvažnije utakmice, najbolji je Dinamov strijelac u zadnje tri godine. Najvažnije, on je pun samopouzdanja i ima tu hitrinu koja će nam biti važna kada budemo izlazili iz našeg defenzivnog bloka. Odnosno, ako im uspijemo oduzeti loptu kada oni budu na našoj polovici terena. U toj bi tranziciji ta njegova brzina trebala doći do izražaja – počeo je Krnjić.

Oni cijene loptu

Očekujemo španjolsku dominaciju u posjedu...

– U španjolskom nogometnom sustavu jedan od osnovnih postulata je da jedino kontrolom posjeda možeš kontrolirati utakmicu i u tom smjeru odgajaju igrače od najranije dobi. U dva sam navrata sam dio stručnog stožera s glavnim trenerom Španjolcem. Oni kažu da “više moraju cijeniti loptu...” Dobar primjer je utakmica protiv Slovačke, gdje su imali čak 29 posjeda u trajanju između 20 i 45 sekundi. A to nije bila utakmica gdje su najviše dominirali u posjedu. To je taj njihov stil, strpljivo drže posjed, lopta cirkulira s jedne na drugu stranu, a mehanizmi kretanja se ponavljaju, dok se ne otvori izgledna situacija – kaže Marko Krnjić.

Zadnjih dana i oni su bili pod velikim pritiskom i kritikama španjolskih medija i navijača.

– Tako je bilo i kod nas. Jako se često kritizira ako rezultat nije u skladu s očekivanjima. No sigurno će se oni znati nositi s tim. Oni su stvorili pet velikih prigoda protiv Švedske i Poljske, četiri protiv Slovačke. Važno je istaknuti da su od ukupno 14 prigoda iskoristili samo jednu! Neke ranije generacije su, uz dobro poznatu dominaciju, imale napadače kao što su Raul, Torres, Villa... Oni su te prilike u većini situacija pretvarali u pogotke. Trenutačna statistika kaže da je Morata zabio tek jedan pogodak iz četiri izgledne situacije. Naravno, u nogometu nije samo jedan krivac za određeni ishod, ali je manjak postignutih golova u prve dvije utakmice svakako bacio krivo svjetlo na igru reprezentacije Španjolske.

Dakle, ide nam na ruku ta njihova trenutačna neučinkovitost u napadu?

– Ne bih se ja zavaravao time što španjolski mediji kritiziraju Moratinu neučinkovitost. Oni su u napadu vrlo moćna momčad bez obzira na trenutačno lošiji statistički učinak. Pozicijski stoje fantastično, vrlo rijetko ćete vidjeti duboko spuštanje veznih igrača u izgradnji napada. Oni su najčešće pozicionirani vrlo visoko u drugoj trećini s tendencijom ulaska u zadnju trećinu, dok će stoperi kvalitetnom i brzom distribucijom lopte igru usmjeravati prema bočnim zonama. Tamo možemo često očekivati sinkronizirane kretnje najčešće trojice igrača. I to je možda njihova najveća snaga, konstantno ponavljanje istog obrasca kojeg već svaki protivnik zna i očekuje. Ali velikim brojem kvalitetnih ponavljanja iznova uspijevaju kreirati šanse. Također, važno je napomenuti da možemo očekivati puno ubacivanja s poludistance. Baš zbog spomenutog mehanizama u bočnoj zoni, često privuku veliki broj protivničkih igrača u zonu lopte, a tada s odgodom na veznog te brzom dijagonalom ili centaršutom na kontra stranu stvaraju ozbiljnu prijetnju – ističe Krnjić.

Ključno će biti ako im uspijemo poremetiti posjed.

Otvara se prostor

– Sigurno će inzistirati na svojoj igri, odnosno već spomenutoj dominaciji u posjedu. Logično je, stoga, da će stvarati prilike za pogotke. No ono na što mi možemo računati svakako je veliki prostor koji će nam se otvarati za brze tranzicije u napadu. U zadnje njihove tri utakmice takvih je situacija bilo dovoljno. Najčešće se to događa kada izgube loptu u zadnjoj trećini terena i kada pokušaju napraviti trenutni pritisak na lopti u toj zoni. Kvalitetnim izlaskom iz te vrste presinga protivniku su se otvarale situacije tri na tri na vrlo širokom prostoru. Svi treneri sigurno razmišljaju o takvim situacijama, no oni jako dobro reagiraju na izgubljenu loptu. Uzdam se u tehničku kvalitetu naše momčadi i vjerujem da ćemo znati iskoristiti takve situacije i ugroziti ih – naglašava Krnjić.

Mi moramo izgledati kao momčad, samo tako ih možemo ugroziti, odnosno zaustaviti.

– Nama će trebati isti obrazac u fazi napada kao u zadnje dvije utakmice. Dakle, stabilan posjed s vrlo visokim pozicioniranjem naših veznih igrača. Tako bismo odnose u posjedu lopte mogli držati na pristojnoj razini, odnosno balansu. Također, očekujem da ćemo biti nešto skloniji brzoj tranziciji. Jer, pokazalo se da Petković može biti taj orijentir za usmjeravanje napada. On bi nam trebao omogućiti vrijeme da se i drugi igrači priključe u opasnu zonu. Ne očekujem da ćemo biti potpuno podređeni, ali vjerujem da će Španjolci stvoriti više izglednih prilika i zato će ključ za naš prolazak vjerojatno biti u kvaliteti naše kolektivne obrane. Naravno, ne bih imao ništa protiv ni da na kraju Livakovića slavimo kao jednog od naših junaka – zaključio je Marko Krnjić.

POGLEDAJTE VIDEO: Fabijan Komljenović za Večernji