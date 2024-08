Dobio francusku putovnicu pa odlučio igrati za SAD. Večeras ga u dvorani čeka pravi pakao

U večerašnjem finalu muškog olimpijskog košarkaškog turnira (21 sat) igrat će domaćin Francuska i Sjedinjene Američke Države za čijom će polufinalnom pobjedom nad Srbijom ostati repovi.

Nakon što su vodili i 17 koševa razlike te u vodstvu proveli 35 minuta i 12 sekundi, Srbi su ipak položili oružje. Osim što su protiv sebe imali publiku u Bercyju (na tribinama je očito bilo jako puno NBA fanova), naši istočni susjedi smatraju i da u očima sudaca nisu imali tretman kakav zaslužuju.

Uostalom, srpski tabloidi okomili su se na “suca iz komšiluka”, Tuzlaka Ademira Zurapovića. Srpski izbornik Svetislav Pešić, popularni Kari, nije bio toliko izravan, ali ipak je podvukao ovo:

– Mi u Srbiji imamo uzrečicu koju često koristimo, a ona kaže da se onaj tko izgubi ima pravo ljutiti. Nisam ljutit, smiren sam, ali vam moram reći da mi u ovoj utakmici nismo imali poštovanje koje zaslužujemo.

A pokoja izgubljena lopta manje i koja dvojbena sudačka odluka na njihovoj strani nedostajali su da se dogodi senzacija te da Amerikanci budu onemogućeni da jurišaju i na peto uzastopno zlato. Posljednji put to se dogodilo u Ateni 2004. kada su u polufinalu izgubili od frenetičnih Argentinaca.

Malo je nedostajalo da Kari zapapri Curryju (36 koševa) bez čijih bi devet trica Amerikanci sada oplakivali svoju reprezentaciju i izbornika Stevea Kerra koji se cijelo vrijeme ponašao “kulerski” a zapravo mu je gorjelo pod nogama.

Nakon što se u dosadašnjem dijelu natjecanja tražio, Curry je ovaj put potegnuo za tim. U svojoj je izjavi pak naglasio ono što se i nama činilo, a to je da su Amerikanci računali na to da im je za osvajanje zlata dovoljna napadačka moć igrača poput Curryja, LeBrona, Duranta, Bookera, Edwardsa...

– Cijele pripreme smo razgovarali o tome da ćemo mi zabijati dovoljno koševa, ali smo se i pitali možemo li imati dovoljno dobrih obrana. Jer obrana je ta koja vas puni gorivom.

Kad već spomenusmo Embiida, jasno je da tom centru s trostrukim državljanstvom (kamerunsko, američko i francusko) slijedi možda i najteža utakmica u karijeri jer pred njim dvoboj s reprezentacijom čiji je član trebao biti.

Naime, priča ide tako da je Embiid osobno slao pismo francuskom predsjedniku Macronu u kojem izražava veliku želju da na Olimpijskim igrama zaigra za Francusku. No kada je on, zajedno s članovima svoje obitelji, dobio francuske putne isprave, čovjek je odlučio igrati za SAD. S obzirom na to da francuski ljubitelji košarke to smatraju izdajom, tijekom turnira su zviždali Embiidu prilikom svakog dodira s loptom. A možete zamisliti što će to biti kada bude igrao protiv Lessora, Wembanyame i društva.

S obzirom na to kako su izgledali u utakmicama u skupini, mnogi nisu očekivali da će vidjeti Francuze u utakmici za olimpijsko zlato. No poznata je stvar da “tricolori” u velika natjecanja ulaze dizelaški i da se kroz turnir dižu. A ovdje su se digli do razine koja im je omogućila polufinalnu pobjedu nad Njemačkom i reprizu finala s prethodnih Igara.

