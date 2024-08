Kapetan Srbije plakao nakon drame protiv Amerikanaca, teško mu pao način na koji su izgubili

Premda su veliki dio utakmice bili u zaostatku u finalu Olimpijskih igara protiv Francuske će igrati američki košarkaši, pobijedili su u polufinalu Srbiju 95-91 (23-31, 20-23, 20-22, 28-10, 32-15). Bio je to susret u kojem je Srbija vodila sve do dvije minute i 15 sekundi prije kraja, ali presudila je zadnja četvrtina SAD-a i 32-15 u tih deset minuta. U završnici se dogodio potpuni preokret i u finalu će Amerikanci igrati protiv domaćina Francuske, baš kao prije tri godine u Tokiju.

Amerikanci su osvojili zlatne medalje na posljednje četiri olimpijske igre, a od Barcelone 1992. godine i prvog pravog Dream Teama, odnosno tadašnje pobjede protiv Hrvatske u finalu, SAD su osvojile sedam zlatnih medalja na osam olimpijskih turnira. Jedino zlato u tom razdoblju uspjela je još osvojiti Argentina, u Ateni 2004. godine.

Curry je s 36 poena bio prvi strijelac kod Amerikanaca, uz 9-14 za tri poena. Dodao je tome i osam skokova. Joel Embiid je ubacio 19 poena, a LeBron James 16 uz 12 skokova i 10 asistencija.

Kod Srbije je Bogdan Bogdanović postigao 20 poena, dok je Nikola Jokić ubacio 17 uz pet skokova i 11 asistencija.

Vrlo brzo su srpski košarkaši pokazali Amerikancima da su se itekako razigrani i da su spremni kreirati veliko iznenađenje na Igrama. Cijelu utakmicu, od samog početka, Srbiju je nosio fantastičan šut, pogotovo za tri poena. Napadački je Srbija krenula silovito na Amerikance i gotovo da u ni jednom trenutku nije stala.

