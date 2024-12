Dinamu se otvara prilika kakvu nije imao nikad u povijesti. Uvjet kojeg ima čini se teško ostvariv

Zahvaljujući dobrim europskim rezultatima unatrag posljednjih pet godina, Dinamo je ove sezone u kvalifikacijama Lige prvaka igrao samo jedno, ono zadnje pretkolo. Tu je pobijedio azerbajdžanski Qarabag i ušao u grupnu fazu nove, dosad nikad bogatije Lige prvaka. A sljedeće sezone, budu li prvaci Hrvatske, nogometaši Dinama neće morati ni igrati kvalifikacije. To možemo reći s prilično velikom sigurnošću.

Na ljestvici klubova s najvećim europskim koeficijentima izvan TOP 10 europskih liga, Dinamo je trenutno na drugom mjestu. Zašto je to važno? Prvih 10 europskih liga daju barem po jednog predstavnika izravno u grupnu fazu iz nacionalnih prvenstava. Osvoji li titulu prvaka Europe momčad koja je kroz svoje nacionalno prvenstvo već izborila Ligu prvaka, to se mjesto otvara nekom od klubova iz liga koje su slabije plasirane od 10. mjesta po UEFA-inoj ljestvici. Dinamo sada na toj ljestvici zauzima drugo mjesto, iza škotskog Glasgow Rangersa.

A Rangersi su u škotskom prvenstvu u još većim problemima no što je Dinamo u HNL-u. U vječnoj borbi dva najjača kluba, zaostaju za Celticom čak 11 bodova, a to se čini teško dohvatljivim do kraja sezone. Celtic igra sjajno u domaćoj ligi, a ovoga smo ih tjedna gledali na Maksimiru u remiju 0:0.

Dinamo 🇭🇷 added +1 point to their club coefficient yesterday, bringing it to 54.000 pts.



Salzburg 🇦🇹 cannot catch them any more, Shakhtar 🇺🇦 can only if they win both remaining UCL games.



Olympiacos 🇬🇷 remains a threat due to favorable position in UEL and bonus points they can… pic.twitter.com/Iy1iC5FoH2