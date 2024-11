Dinamovcu roditelji nisu imali novca, radio je u skladištu... A sada je s 37 godina debitirao u Ligi prvaka

Danijel Zagorac danas od prve minute brani Dinamo na gostovanju kod Slovana u četvrtom kolu Lige prvaka. Trener Nenad Bjelica stavio ga je između vratnica jer je Ivan Nevistić ozlijeđen.

Tako je Zagorac s 37 godina, osam mjeseci i 29 dana debitirao u najjačem svjetskom klupskom nogometnom natjecanju, što će ga staviti na peto mjesto povijesne ljestvice najstarijih debitanata Lige prvaka. Ispred njega će na toj ljestvici ostati samo Mark Schwarzer (Chelsea, 41 godina i dva mjeseca), Sander Boschker (Twente, 40 godina i jedan mjesec), Paolo Orlandoni (Inter, 38 godina i tri mjeseca) te Christian Stuani (Girona, 37 godina i jedanaest mjeseci).

Ovom vrataru iz Drniša to je 85. utakmica za Dinamo otkako je u ljeto 2016. godine iz RNK Split stigao u Maksimir. Doduše, prvih pola godine proveo je na posudbi u Lokomotivi, no od tada je stalni stanovnik maksimirskog kluba.

Bjelica je u tom svom prvom mandatu odveo igrače Dinama u tvornicu Kraš da vide kako ljudi rade. Tada nam je Zagorac otkrio da je i on radio u Krašu, a lako se moglo dogoditi da uopće ne postane igrač.

Naime, prije nogometa trenirao je taekwondo, no kad je trebalo ići na natjecanje njegovi nisu imali novca za kimono i prebacio se u nogomet. Branio je za Split u četvrtoj ligi koja je bila amaterska i od nogometa nije mogao živjeti pa je oko godinu i pol dana uz treniranje radio u skladištu Kraša.

Nakon toga su braća Žužul pokrenula projekt Splita koji je ušao u treću ligu i tada je morao prelomiti, raditi u skladištu ili se potpuno posvetiti nogometu. Srećom, odlučio je ostati u nogometu, sa Splitom je bio prvak četvrte, treće i druge lige te ušao u Prvu ligu i dvaput igrao u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali splitski crveni nisu prošli Torino i Fulham.

Nakon dolaska u Zagreb, prvo što je napravio bio je odlazak u zoološki vrt.

Većinu svog boravka u Maksimiru bio je pričuvni vratar, pogotovo nakon što se Livaković izborio za prvu poziciju. No, u Dinamu se na Zagorca uvijek moglo osloniti, a on je uvijek bio odan klubu. Možda nije uvijek bio najsretniji čovjek, koji je uglavnom bio na klupi, ali on je uvijek bio pozitivan. I sam je govorio da na treninge dolazi pjevajući i tu pozitivu nastoji prenijeti i na ostale u svlačionici.