Dinamo zainteresiran za igrača koji je zaludio Nijemce? Regija bruji o velikom poslu na Maksimiru

Sve je očarao ove sezone u dresu Šibenika mladi, 19-godišnji stoper Morrison Agyemang. Doduše, može igrati stopera, a može po potrebi uskočiti i na zadnjeg veznog. Već je sada, u ovako mladoj dobi postao hit-igrač hrvatskog nogometa za kojeg će se u budućim prijelaznim rokovima otimati klubovi iz našeg, ali i europskog vrha.

Agyemang ima ugovor sa Šibenikom do ljeta 2026. godine, a ne treba isključivati mogućnost za to da već na zimu napusti Šubićevac. U Šibenik je iz rodne Gane stigao u veljači ove godine, a do sada je u osam prvoligaških nastupa pustigao jedan pogodak uz jednu asistenciju.

Nije tajna da su Agyemanga ovoga petka na dvoboju s Istrom gledali skauti iz nekih njemačkih klubova, a regionalni medij SportSport.ba piše da je za njegove usluge zainteresiran i Dinamo. Nema dvojbe, Morrison bi na Maksimiru upao u veliku konkurenciju, ali nije nemoguće da bi se kod Nenada Bjelice izborio za minute na terenu.

Dinamo će sasvim sigurno ući u utrku za ovog mladića. Otkriće dosadašnjeg dijela HNL-sezone moglo bi put Maksimira, ali to samo ako se ne odluči na odlazak u inozemstvo.

