VIDEO Bjelica predstavljen u Dinamu: 'Ne želim živjeti na staroj slavi! Svaku utakmicu igramo za pobjedu'

Nenad Bjelica se vratio na klupu Dinama. Prvi mandat mu je trajao od 2018. do 2020. godine, a u tom je periodu uzeo dva naslova prvaka HNL-a, Hrvatski kup i Superkup. Sada Dinamo zatiče u teškim okolnostima, nakon serije vrlo traumatičnih poraza u domaćem prvenstvu i Ligi prvaka. Plavi su doživjeli neugodan udarac protiv Hajduka na Maksimiru kada su izgubili s 1:0.

Utakmica je ukazala na pad u igri momčadi, a on se očitovao protiv Bayerna koji je postao prva momčad koja je suparniku u utakmici Lige prvaka zabila čak devet golova. Sergej Jakirović je potom dobio otkaz, a potpuni raspad sistema dogodio se u idućem kolu HNL-a u Koprivnici kada je Slaven Belupo Dinamu zabio čak četiri gola. Bjelicu već sutra čeka utakmica s Lokomotivom, a prije toga ima svega dva dana da oživi momčad i prekine niz poraza.

"Sretni smo da smo izabrali našeg novog trenera. On je izbor svih dinamovaca. Zahvalio bih se i Jakiru. Došao je u klub i pričali smo o svemu. Imamo sjajnu atmosferu u klubu", rekao je Velimir Zajec u uvodu, a nekoliko je riječi rekao Marko Marić: "Svi znamo kakve je rezultate ostavio kao trener. Sigurni smo da ćemo vratiti stabilnost i postići uspjehe u HNL-u i u Europi. Vjerujemo u momčad i našu kvalitetu. Uvjeren sam da ćemo s gospodinom Bjelicom ostvariti ciljeve."

"Čast mi je biti ovdje. Stvarno sam ponosan i zahvalan što sam ponovo na čelu kluba. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali. Znam što je Dinamo, kakav je pritisak i kako raditi. Vjerujem da ću nastaviti gdje sam stao", rekao je Nenad Bjelica uvodno pa dodao: "Maksimalno smo fokusirani na Lokomotivu i sve što slijedi. Pokazat ćemo da smo najbolja ekipa u Hrvatskoj."

"Ovo je deveti put da dolazim kao vatrogasac. Navikao sam na tu situaciju i vjerujem da ću sa svim uspjeti izvući ekipu. Zadnje četiri utakmice nisu bile na nivou Dinama. Mislim da imamo kvalitetnu ekipu. Po širini kadra je veći kadar od onog 2018. Zadovoljan sam što ih mogu voditi. Pozicije su kvalitetno pokrivene i bit će mi zadovoljstvo raditi. Ne zanima me što se događalo prije šest godina, niti ono što se događalo prije četiri utakmice. Fokus je na prvo što slijedi. Ne želim živjeti na staroj slavi. Znam koja je odgovornost na meni", rekao je Bjelica.

GALERIJA Treneri Dinama s najviše utakmica u posljednjih 20 godina: Vodi čovjek koji je pobjegao od hrvatskog pravosuđa

"Za mene je svaka utakmica prilika za tri boda. Bila to Lokomotiva ili Monaco. Pokušat ćemo pobijediti i u Ligi prvaka. Najveći fokus je na davanje maksimuma u svakoj utakmici. To i navijače zadovoljava, to znaju cijeniti", rekao je Bjelica. Zatim se osvrnuo na izjavu da je Dinamo "korporacija": "Čim sjedim ovdje znači da smo Dinamo i ja ostavili stvari ostavili u prošlosti. Meni nije nikakav problem. Ponekad se i kod kuće sa ženom posvađate pa se zatim poljubite. Očito nije uteg kada svi sjedimo ovdje."

"Sustav igre Dinama se puno mijenjao. Ja sam pobornik četiri igrača u obrani. Mislim da u ovom trenu problem nije u Nevistiću niti četvorke u obrani. Problem je cijela ekipa. Ona brani i napada. Kada to postignemo onda će Dinamo izgledati organizirano i bit će mu teško zabiti gol", kazao je pa se osvrnuo na svoje iskustvo iz Bundeslige: "Iz svega nešto učite. Svaka zemlja je specifična. Tamo se igrat tvrdo i puno se trči. To želim s Dinamom. To je mali problem. U nogometu nema ništa bez trčanja. Moramo podići odgovornost da se brani svoj gol i napada protivnika. Union Berlin i Dinamo su drugačiji. Stvoreni su za različite sustave. Dinamo ima puno mladih i talentiranih igrača. Kao trener se moram adaptirati. Tamo sam ostvario cilj, a vjerujem da ću velike rezultate ostvariti i s Dinamom."

"Uglavnom pratim ligu u kojoj radim i HNL. Pratio sam ga cijelo vrijeme, sve ekipe. Sve znam o svim ekipama. Budite uvjereni da sad znam kvalitete svih ekipa. Ljudi u stručnom stožeru će nam davati dobre informacije za pripremu. Ovdje su tri ekipe puno bolje od ostalih. Osijek nije dobro startao, ali oni su u obnovi. Kvaliteta je dobra i vjerujem da će prvenstvo biti zanimljivo", rekao je o stanju u Hrvatskoj nogometnoj ligi.

"Htio sam se s Petkovićem sresti prije povratka, ali nije se ostvarilo dok sam trenirao Trabzonspor. Mislim da je bio i pokušaja u Berlinu. Imam dobar odnos s njim koji je ponekad bio turbulentan, ali ja sam takav. Dajem mu sve, ali očekujem od njega sve na terenu. To Bruno zna i uvjeren sam da će biti Bruno Petković kakav je bio onda. Drago mi je da ga mogu trenirati i sve ostale igrače koje sam naslijedio. Kada sam bio tu prvi put je Bruno rastao. Bio je u Italiji i došao je kao nepoznanica. Svi su bili skeptični, ali najzaslužniji za rast je on. Mi treneri smo tu da mu pomognemo. Nekad kaznom, nekad nagradom, ali uvijek iskreno. Ja sam tu da izaberem između 26 igrača, a na njima je tu da se ukrca na brod uspjeha. Neovisno tko su i kako se zovu. Svakom mora biti jasno da je Dinamo na prvome mjestu i taj je dobrodošao", rekao je Bjelica o odnosu s Brunom Petkovićem.

"Nismo pričali o pojačanjima. Nema za to potrebe, eventualno ako se dogodi nešto neplanirano. Čuo sam se sa Sergejem nakon Qarabaga. Normalno smo pričali. Siguran sam da će naći svoj put i nitko ne može izbrisati što je napravio. Želim mu sve najbolje. Jučer mi je čestitao porukom, a sigurno ćemo se čuti i telefonski u idućim danima", rekao je o svojim kontaktima s bivšim trenerom.

"Fokusirani smo na Lokomotivu. Znamo što nam znači i da ćemo iduće godine ući u Ligu prvaka. Maksimalan je fokus na današnji trening pa sutrašnju utakmicu. Znamo da Lokomotiva više nije mlada. Puno njih su prekaljeni borci. Imaju sjajnog trenera. Iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost. Trebat će nam puno agresivnosti i svatko treba dati svoj maksimum. Samopouzdanje je malo dotaknuto, ali vjerujem da ćemo dobro pripremiti utakmicu", rekao je o subotnjem susretu pa se osvrnuo na taktike koje želi uvesti: "Možete očekivati brži i pragmatičniji nogomet. Bez 50 dodavanja do protivničkog gola. Sa točnim uputama svakom igraču u svakom trenutku. Tko će upute izvršavati igrat će više."

VIDEO Prvi trening Nenada Bjelice kao novog/starog trenera Dinama