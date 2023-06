Dinamo se vraća na mjesto na kojem je doživio neviđenu sramotu

Tadašnji trener Dinama, danas pokojni Zlatko Kranjčar, odveo je plave u Ligu prvaka nakon dvije utakmice sa Celticom (0:1 poraz u Glasgowu i 3:1 pobjeda u Maksimiru) i pripremao momčad za skupinu u kojoj su bili Ajax, Olympiacos i Porto. No, prije skupine tog elitnog natjecanja trebalo je obaviti formalnost, odigrati s Dugim Selom utakmicu šesnaestine finala Hrvatskoga nogometnog kupa.

25. godišnjica sramote

No, ispalo je to sve samo ne formalnost, županijski ligaš priredio je pravu senzaciju i pobijedio s 3:2. Bili smo na toj utakmici neposredno uz klupu i nismo mogli vjerovati što se događa. Plavi su do poluvremena poveli s 2:0 pogocima Viduke i Šokote. Cico je odlučio poštedjeti vratara Butinu nastavka utakmice, pa je ostao dulje pod tušem, no kad se vratio iz svlačionice, u 75. minuti utakmice, bilo je već 2:2.

No, ni to nije bilo sve, domaći centarfor, koji se opraštao od nogometa, u 86. minuti doveo je Dugo Selo u vodstvo 3:2. Koje nije uspio "poništiti" ni Joško Jeličić iz jedanaesterca, vratar Ištvanić obranio je njegov udarac i u Dugom Selu počela je velika fešta, s punim pravom.

Da ne biste pomislili da se Cico Kranjčar šalio sa sastavom, iako Prosinečki i Mujčin nisu igrali, pogledajte tko je sve igrao: Butina (od 46. Vasilj), Rukavina, Mladinić, Tokić, Šarić, Jeličić, Bišćan (od 56. Banović), Šokota (od 80. J. Šimić), I. Cvitanović, Mikić, Viduka.

Od tog 8. rujna 1998. prošlo je puno vremena, i sad nakon 25 godina Igor Bišćan ponovno ide u Dugo Selo, ali sad kao trener plavih. U povodu stogodišnjice tog kluba, plavi će ondje igrati prijateljsku utakmicu, prvu pripremnu za novu sezonu. Bišćan nema na okupu sve zvijezde svoje momčadi, nedostaje mu desetak igrača, reprezentativaca. No, bit će to prilika za one koji se bore za ulazak u prvu momčad da Bišćanu pokažu što znaju i mogu.

Maxime Bernauer na djelu?

Uz sve izostanke, Bišćan može složiti zanimljivu momčad koja bi mogla izgledati ovako: Nevistić (Zagorac) - B. Šutalo, Bernauer, Perić, Bočkaj (Štefulj) - Ljubičić, Mišić - Špikić, Lukanić, Marin (Rukavina) - Drmić (Topić), a na raspolaganju osim spomenutih još su vratar Rajić te Gurlica, Soldo, Vasilj, Vrbančić i Barišić, a prije par dana priključili su se i Krdžalić i Sučić.

Susret se igra u Dugom Selu u 18 sati, a bit će zanimljivo vidjeti na djelu, dade li mu Bišćan priliku, 24-godišnjeg stopera Maximea Bernauera. On je prvi igrač koji je u ovom prijelaznom roku došao u Dinamo, no tek treba vidjeti hoće li dosadašnji igrač francuskog drugoligaša Paris FC-a biti prinova ili pojačanje, iako se to na osnovi jedne utakmice zasigurno neće moći objektivno procijeniti, pogotovu što se dečko sigurno još nije potpuno aklimatizirao i priviknuo na nove suigrače i zahtjeve u momčadi. No, u tom će mu slučaju i ovakva prijateljska utakmica zacijelo pomoći.