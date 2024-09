Bivši igrač Dinama i Hajduka: 'Livaja je opasan, ali Hajduk je puno slabiji od Dinama'

Renato Jurčec (58) nekada je bio igrač Hajduka i Dinama, osvajao je titule s oba kluba, pa ima sve reference komentirati zbivanja u oba kluba. Najprije: kako gleda na najnovija zbivanja u Hajduku?

– Svakome pravome sportašu, bez obzira na klupsku pripadnost, trebalo bi biti žao zbog svega što se ovih dana događa u Hajduku. Pa i svaki pravi dinamovac, kao što sam ja, žali što Hajduk nije jači. To nije dobro ni za Dinamo, a ovo što se sada događa u Hajduku – to se nažalost ne događa ni u seoskim klubovima. To je zapravo nevjerojatno za klub takve veličine kao što je Hajduk, koliko je toga crnila izašlo u posljednja dva dana. Kako se sada ti igrači osjećaju, kako se taj trener osjeća, to se nitko ne pita, nitko ne razmišlja o posljedicama svega što je izgovoreno. To je zaista katastrofalno za klub! – kazao je Jurčec.

U vaše vrijeme u Hajduku, od zime 1995. do ljeta 1996. godine, nije moglo doći do ovakvih potresa u klupskom vodstvu?

– Ovaj današnji Hajduk ne može stati u istu rečenicu s Hajdukom iz onoga doba; i što se tiče navijača, ozračja, pa na kraju i trofeja. U moje je vrijeme Hajduk bio neusporedivo rezultatski uspješniji nego što je danas. Evo, u posljednjem kolu sezone 1994./1995., postigao sam dva gola za Hajduk u utakmici s Osijekom na Poljudu, pred 42 tisuće navijača, te jedan namjestio – prisjetio se Jurčec pa nastavio:

– U toj utakmici slavili smo s 3:0 i osvojili titulu. Osijek je u tom trenutku bio prvi na ljestvici, s bodom više od nas, a Dinamo je toga dana igrao u Šibeniku. Svi troje bili smo u igri za naslov; nama je igrala samo pobjeda i mi smo je ostvarili. Ja sam bio igrač utakmice.

Igrao sam protiv Ajaxa

Je li to za vas bila najveća utakmica vaše karijere?

– Možda je veća bila u Amsterdamu s Ajaxom, u četvrtfinalu Lige prvaka, kada smo bili poraženi s 0:3. S te, rezultatske strane nije bilo uspješno, ali tada smo nastupili pred 52 tisuće ljudi, bila je to posljednja Ajaxova utakmica na starome stadionu prije preseljenja na Amsterdam Arenu.

Kažete da ste dinamovac, kako ste onda uspjeli u Hajduku, kako ste bili prihvaćeni?

– Da, dinamovac sam, svi su moji dinamovci, pa i te 1995. kada sam došao u Hajduk bio sam dinamovac, ali sam se prilagodio novoj sredini, poštovao sam tu sredinu i bio sam dobro prihvaćen. Igrao sam s puno strasti za Hajduk, pred navijačima koji te podržavaju. I bilo je lijepo: pobjeđivali smo, osvajali trofeje, igrali u četvrtfinalu Lige prvaka. Normalno da se ugodno osjećaš.

Bi li Dinamo bio veliki favorit u derbiju i da nije potresa na Poljudu? Nekako je ta paradigma nametnuta od prvoga kola.

– Hajduk će se sigurno "napaliti" u derbiju, Hajduk bi mogao imati svoju šansu ako to bude utakmica s puno prekršaja, duela. Ali, objektivno, Dinamo je u svakom slučaju veliki favorit, to je opća percepcija onih koji prate nogomet, i Hajduk mu teško može parirati. No, u jednoj utakmici sve je moguće, pa i slabiji – a Hajduk je puno slabiji od Dinama – može katkad pobijediti.

Livaja je u velikoj formi, njega teško može bilo što uzdrmati?

– Da, Livaja može biti opasan za Dinamo, ali ne čini momčad jedan igrač. Momčad se ne slaže na ovaj način na koji je to učinio Hajduk, dovođenjem veterana, igrača na zalasku karijera.

Dinamo je imao reprezentativce u pogonu, Sučića, Petkovića, Pjacu, pritom im dolazi teško gostovanje u Münchenu. Koliko to mogu biti remeteći faktori u pripremi za derbi?

– Siguran sam da su u Dinamu fokusirani samo na Hajduk, da ni eventualni umor reprezentativaca, ni nadolazeća utakmica s Bayernom neće utjecati na njihovu izvedbu.

Velika širina kadra

Mišić je vrlo važan igrač za Dinamo, a ozlijedio se uoči važnih utakmica. Može li to potencijalno biti problem za Dinamo?

– Mišić je razigravač, istodobno i drži balans u momčadi, važan im je u svakom slučaju. Nedostajat će sigurno, ali ima Dinamo igrača koji će popuniti tu poziciju. Ademi i Sučić igrači su koji to mogu bez problema pokriti.

Oko Dinama vlada velika navijačka euforija, zbog sjajnog ulaska u sezonu. No, je li se možda prerano počelo slaviti, može li Dinamovo iscrpljivanje u Europi biti od koristi konkurentima u SuperSport HNL-u?

– Imamo tu dobar primjer iz prošle sezone. Dok je Dinamo trajao u Europi, dosta je 'kašljucao' u prvenstvu, dajući šansu Hajduku, ali i Rijeci. Ali, oni je nisu iskoristili i ja ne vidim kada će ponovno imati takvu priliku. Kad se Dinamo 'oslobodio' Europe, onda je zagrizao u prvenstvu i bio je puno bolji. Međutim, tada Dinamo nije imao takvu širinu kadra kakvu ima sada, pa smatram da se Dinamovo igranje u Europi neće osjetiti u nastupima na domaćim frontovima.

Dakle, Dinamo će biti prvak bez problema?

– Sve osim toga bilo bi veliko iznenađenje.

Koliko vas je iznenadila eksplozija Sandra Kulenovića na početku sezone?

– Nije me iznenadila, jer poznajem Sandra i njegova brata Tina od malih nogu. Moj suigrač u NK Maksimir, za koji sam igrao s 42 godine, bio je njihov otac Almin. Njegovi klinci dolazili su na naše utakmice i stalno su bili s loptom, nisu se odvajali od nje. S Alminom sam tada bio komentirao da se to danas rijetko viđa, takva strast za nogometom kod dječaka. Zato mi je iznimno drago zbog Sandrova uzleta – zaključio je Renato Jurčec.

