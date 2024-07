Dinamo će do 15. srpnja strepjeti zbog Petkovića. Vatreni je najveća briga plavih pred novu sezonu

Nogometaši Dinama s trenerom Sergejom Jakirovićem počeli su s pripremama za novu sezonu, plavima još nedostaju tri reprezentativca, naši Bruno Petković i Martin Baturina te albanski Arber Hoxha, oni će se priključiti 7. srpnja i onda bi s plavima trebali produžiti na pripreme u Austriji. Namjerno smo rekli da bi se trebali priključiti, jer nikad se ne zna kad će se dogoditi nekakav transfer.

Tu prije svega mislimo na Brunu Petkovića, on je u ovom trenutku najveća briga kako trenera Jakirovića tako i sportskog direktora Marka Marića. Odluka o odlasku iz Dinama u ovom je trenutku samo na Petkoviću. Zna se da ima izlaznu klauzulu koja nije visoka, do 15. lipnja bila je dva milijuna eura, sad će do 15. srpnja biti 2,5 milijuna i svaki malo ozbiljniji klub to će platiti bez problema. Stoga je samo na Petkoviću i potencijalnom kupcu odluka o transferu, Dinamo tu do 15. srpnja ne može ništa.

Možda je Beljo nešto saznao

I mora se pripremati kao da će Bruno i dalje ostati važna karika u novoj sezoni plavih, ali i kao da će otići te tražiti novog napadača. To je dosta nezgodno za planiranje, jer Petković nije bilo tko, iznimno je važan za ovu momčad. Istina, znao nas je, pa i sve navijače Dinama izluđivati svojim pretjeranim minijaturama i kombinacijama, gubiti lopte, ali je s druge strane razigravao momčad, bio je njezin iznimno važan kotač. Uostalom, dovoljno je sjetiti se razdoblja u prošloj sezoni kad ga zbog ozljede nije bilo. I trener Jakirović tada je priznao koliko im fali, koliko znači za momčad.

Plavi traže napadača, ali igrač kao Petković ne postoji, on je doista jedinstven i kao takav nenadoknadiv. Ode li, plavi će morati mijenjati i način igre, čak i ako dovedu novog napadača. Činjenica da se još ne zna hoće li Petko otići lako moguće predstavlja i prepreku nekom novom napadaču koji bi možda i došao kad bi znao da će igrati, a ne igrati samo povremeno, jer ostane li Petković, njega će teško bilo tko izgurati iz momčadi.

Tako se pojavila priča da su plavi željeli dovesti napadača Augsburga, Dion Drena Beljo nije zadovoljan minutažom u bundesligašu i želi naći klub u kojem će igrati, no navodno je, budući da Petkovićev odlazak nije siguran, odbio dolazak u Maksimir jer je jasno da će Bruno imati prednost. Možda je Beljo svojim kanalima doznao da Petković nema namjeru otići, tko zna, pa je poslao odbijenicu plavima i traži si drugu sredinu. U tom je slučaju propao i drugi pokušaj plavih da ga dovedu, prvi put nisu uspjeli kad je Beljo odlazio iz Osijeka, ali je Augsburg bio konkretniji.

U prilog mogućnosti da Petković ostane igrač Dinama i u novoj sezoni njegove su riječi prije Europskog prvenstva, ustvrdio je da neće otići iz Dinama samo zato da bi otišao. I to je još kako razumljivo, u Dinamu ima jako dobar status, drugdje bi se morao dokazivati i žešće boriti za svoju poziciju. Uz to, u Dinamu je dobro plaćen, igrač je plavih s najvećom plaćom i ako ide, morao bi ići samo na bolje. Tako se pojavila priča da bi Petković u slučaju transfera od novog kluba tražio godišnju plaću od 2 ili 2,5 milijuna eura, i to u neto iznosu. To bi potencijalnim kupcima bilo puno teže nego platiti 2,5 milijuna eura odštete Dinamu.

Strepnja do 15. srpnja

Prema informacijama iz raznih stranih medija, pogotovo turskih, grčkih i talijanskih, Petković je davno bio blizu Trabzonspora, još dok ga je vodio Nenad Bjelica, donedavno ga se povezivalo s Bolognom iz koje je i došao u Dinamo, a Grci sad spominju PAOK i Olympiacos. Ne vjerujemo da bi u bilo kojem od tih klubova Petkoviću bilo bolje nego u Dinamu, tu je kod kuće, lakše mu je i za obitelj te držimo da bi ponuda iz inozemstva doista morala Petka 'izuti iz cipela' kako bi se nekamo preselio.

Iako će u rujnu napuniti 30 godina i ovo mu je možda zadnji vlak za transfer, sigurno neće prihvatiti bilo što jer u Dinamu i Zagrebu ima puno argumenata koji ga zovu na ostanak. No, Dinamo će do 15. srpnja sigurno strepiti i nastaviti planirati život s Petkovićem, ali i bez njega dogodi li se odlazak. Nakon 15. srpnja klauzula više ne vrijedi i nakon tog će se datuma pitati i Dinamo za odštetu.