Dalić: Pokazali smo da imamo moć. Jedan igrač je budućnost hrvatskog nogometa

Vatreni su porazom u Portugalu (2:1) otvorili novu sezonu Lige nacija. Na startu je u Lisabonu domaćin bio bolji golovima Dioga Dalota i Cristiana Ronalda, a Dalot je zabio i autogol za jedni hrvatski pogodak. Pred hrvatskom reprezentacijom sada je važna utakmica protiv Poljske u Osijeku ove nedjelje. Poljaci su u drugom susretu naše skupine s 3:2 slavili na gostovanju u Škotskoj. Nakon dvoboja može se zaključiti da je Hrvatska odigrala solidan susret.

Prvi je pred kamere Nove TV izašao debitant u hrvatskim redovima Igor Matanović. Novo rješenje izbornik Dalić u napad je poslao u 60. minuti, a pokazao se u vrlo dobrom izdanju.

"Imali smo dosta šansi da pobijedimo utakmicu. Portugal je kvalitetniji i zasluženo je pobijedio. Meni je bio najveći cilj zaigrati za Hrvatsku. Sanjao sam o tome kad sam bio dijete. Ostavit ću srce na terenu u svakoj utakmici. Moramo analizirati što nije bilo dobro u ovoj utkamici i pripremiti se za Poljsku", rekao je Igor Matanović za Novu TV.

Odmah nakon njega javio se Joško Gvardiol:

"Nismo zadovoljni rezultatom.. Htjeli smo otvoriti bolje Ligu nacija. Ali to je okej, ima još puno utakmica. Nećemo tražiti alibije. Prvih pola sata nismo bili na nivou. Primili smo dva gola, a onda se nije lako vraćati, pogotovo u gostima. Vratit ćemo se u Osijek i pripremiti za novu utakmicu. Imamo kvalitetnih obrambenih igrača, moramo ih iskoristiti maksimalno. Za ovu novu formaciju treba puno vremena i uigravanja. Igrao sam lijevog stopera u Leipzigu i osjećam se tu ugodno, pogotovo jer mogu otići naprijed, što je moj forte", rekao je branič Manchester Cityja.

Petar Sučić reći će:

- Poraz, nije lako, ali utakmica je završena i na kraju smo protiv jako dobre ekipe odigrali dobro. Primili smo dva gola u malom razmaku, brzo smo zabili i kako je utakmica išla dalje bili smo sve bolji. Šteta za izgubljenim bodovima, ali možemo ići dalje prema sljedećoj utakmici. Poraz je pokvario moj debi, ali mogu reći da sam najsretniji na svijetu. Svaki dječak sanja debitirati za reprezentaciju, tako je i meni. Presretan sam i ponosan, još sam pod dojmom. Bilo je djelova utakmice gdje je bilo dobro i manje dobro, ali to je normalno, igrali smo protiv velike ekipe. Ovo će poslužiti u budućnosti kao i naša standardna 4-3-3. Bilo je tu dobrih stvari.

Izbornik Dalić pak govori:

- Imali smo jedan lošiji ulazak. Osobito prvo poluvrijeme, dosta grešaka koje nismo smjeli napraviti. Dopustili smo par lošijih reakcija, nismo izašli na igrača u zoni šuta i to nas je koštalo. Brzi su, okomiti, kasnije smo se uspjeli vratiti. Kod nas je puno upitnika, slažemo novu priču, nije ovo bilo toliko loše. Žao mi je da nismo izjednačili, drugo poluvrijeme smo se posložili i bili bolji. Treba nam vremena za novi sustav. Imali smo dva treninga, to se osjetilo u prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme smo to popravili. To je način na koji ćemo igrati i dalje. Dobro je, treba biti kvalitetnije, fali nam okomitosti i dubine, ali tražit ćemo rješenja. Pongračić? Neke loše reakcije, dosta sporo, povlačenje prema natrag i kod prvog gola baš loša reakcija. Pustio je igrača da primi loptu, to je splet okolnosti, tu nismo štimali, drugo poluvrijeme s Ćaletom-Carom bilo je bolje. Matanović je na treningu pokazao da ga imamo pravo staviti. Svaki put je išao na loptu, skakao, šutirao, mislim da je to budućnost Hrvatske. Mislim da je opravdao priliku. Poljska? vidjet ćemo situaciju. Probat ćemo i jedno i drugo, nama je bitan rezultat. Nemamo vremena ništa puno raditi. Moramo dobiti u Osijeku, igrači koji su ušli su pokazali da imaju kvalitetu i da možemo na njih računati. Igrači su to koji dolaze, treba im dati šansu, trebaju i oni raditi, ispraviti greške. U zadnjih pola sata smo pokazali da imamo moć i kvalitetu i da možemo igrati.